台中跨年活動暫定舉行　採取滾動檢討

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台中市政府新聞局長黃國瑋說，台中跨年防疫再升級，水湳中央公園、大里仁化公園雖為戶外開放空間，仍將「加嚴」實施出入口管制，設置圍籬及紅外線體溫測量儀，確保參與者體溫正常；他也提醒，依據中央新規範，居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀者，均不得參加活動。
此外，台中跨年舉辦以來並未設置公辦攤商，當日現場也會再增加工作人員巡檢人潮佩戴口罩情形，新聞局提醒參與者務必遵守中央新規範，全程戴口罩、除補充水分外禁止飲食，如勸導不聽，將依中央流行疫情指揮中心規定開罰，全民共同守護國人健康。
新聞局表示，場內如有民眾感到身體不適，現場設有醫護站及留觀室，由專業醫護人員協助照護並視情況送醫院檢查。台中跨年目前暫定如期舉行，並將配合中央防疫政策持續滾動調整，倘若疫情加劇評估不宜開放民眾聚集，將調整為「線上直播」，民眾可在家中透過電視或手機平台同步收看台中跨年晚會節目。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。