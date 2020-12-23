關切社安網2.0　王婉諭批行政院缺乏溝通

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王婉諭認為，社安網1.0宣稱「以家庭為中心、以社區為基礎」提供整合式的服務，然而，日前台南發生一名年邁母親，因長期照顧壓力，持刀砍殺患有思覺失調症的女兒，這樣的人倫悲劇，再次顯示精神障礙者家屬，他們所背負的壓力與煎熬，遺憾中央仍未真正理解與重視。
王婉諭提及，社安網2.0雖有規劃精神障礙者社區式服務據點，但精神障礙者及家屬需要的社區支持，其實早以規範在《身心障礙者權益保障法》及相關子法，卻不見主管機關的積極落實，因此，精神障礙者除了疾病治療，也需要「社區居住」、「社區日間作業設施」及「照顧者專線」等資源佈建，減輕精神障礙者家屬日常照顧的負荷。
前自殺與社區關懷訪視員朱世宏臨床心理師指出，社安網1.0大量進用心理衛生社工人力，卻未建置心衛社工需要的督導與行政分工機制，導致計畫期間各縣市總計57名心衛社工離職，離職的社工平均在職期間僅7個月，流動率居高不下，專業難以久任；他說，社安網2.0更加本末倒置，進一步擴大心衛社工的服務對象，將自殺個案中如有合併登入在精神照護系統或保護性案件者，要求心衛社工承接，但極度脆弱或高風險的個案理應由更多人力跨專業服務，不應由單一工作者全部承擔。
台灣司法精神醫學會常務理事楊添圍說，社安網2.0預計設置司法精神病房，並增設一處司法精神醫院，共計編列24.8億元及181名安全維護人力，然而，這樣的經費與人力評估依據究竟從何而來，包含專業人力、處遇經費、部會權責分工等核心問題皆未釐清，若未來監護處分修法走向不定期，恐將導致受監護處分人留置在精神醫療院所更長的時間。
新聞來源為Newtalk 新頭殼