關切社安網2.0　王婉諭批行政院缺乏溝通

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關切社安網2.0　王婉諭批行政院缺乏溝通

新頭殼newtalk

2020-12-23 16:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲時代力量立法委員王婉諭呼籲， 中央應正視第一線人員反映的困境，避免重蹈社安網1.0的覆轍。（圖／新頭殼）
總統蔡英文就職演說時，強調社會安全網重要性，不過，時代力量立法委員王婉諭今天(23日)召開記者會呼籲，中央應正視第一線人員反映的困境，避免重蹈社安網1.0的覆轍，甚至造成悲劇的再次發生。
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王婉諭表示，負責社安網的政務委員林萬億，面對鐵路警察案的悲劇一再甩鍋，甚至說本案「應回歸精神醫療體系」，令人不禁疑問，這究竟是蔡英文的社安網，還是政委林萬億的社安網？她指出，目前社安網2.0不僅缺乏溝通基礎，更再次將社會安全的責任轉嫁給第一線人員，行政院作為政策決定者，實不應每每在重大社會事件發生後，才來思考政策是否出錯。
王婉諭認為，社安網1.0宣稱「以家庭為中心、以社區為基礎」提供整合式的服務，然而，日前台南發生一名年邁母親，因長期照顧壓力，持刀砍殺患有思覺失調症的女兒，這樣的人倫悲劇，再次顯示精神障礙者家屬，他們所背負的壓力與煎熬，遺憾中央仍未真正理解與重視。

王婉諭提及，社安網2.0雖有規劃精神障礙者社區式服務據點，但精神障礙者及家屬需要的社區支持，其實早以規範在《身心障礙者權益保障法》及相關子法，卻不見主管機關的積極落實，因此，精神障礙者除了疾病治療，也需要「社區居住」、「社區日間作業設施」及「照顧者專線」等資源佈建，減輕精神障礙者家屬日常照顧的負荷。

前自殺與社區關懷訪視員朱世宏臨床心理師指出，社安網1.0大量進用心理衛生社工人力，卻未建置心衛社工需要的督導與行政分工機制，導致計畫期間各縣市總計57名心衛社工離職，離職的社工平均在職期間僅7個月，流動率居高不下，專業難以久任；他說，社安網2.0更加本末倒置，進一步擴大心衛社工的服務對象，將自殺個案中如有合併登入在精神照護系統或保護性案件者，要求心衛社工承接，但極度脆弱或高風險的個案理應由更多人力跨專業服務，不應由單一工作者全部承擔。

台灣司法精神醫學會常務理事楊添圍說，社安網2.0預計設置司法精神病房，並增設一處司法精神醫院，共計編列24.8億元及181名安全維護人力，然而，這樣的經費與人力評估依據究竟從何而來，包含專業人力、處遇經費、部會權責分工等核心問題皆未釐清，若未來監護處分修法走向不定期，恐將導致受監護處分人留置在精神醫療院所更長的時間。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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