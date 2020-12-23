「台中好YA誕」 禁飲食全程戴口罩
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-23 16:20:00
「台中好YA誕」開展以來好評不斷，每天吸引上萬人次參觀，22日出現一例本土病例，台中市政府宣布即日起柳川、綠川、舊台中火車站前廣場三展區，參觀民眾需全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食；另為降低群聚機會，柳川耶誕水舞燈光秀將調整為每日18時至21時整，每小時一場，取消週五、六、日首場震撼版，防疫加嚴為民眾健康安全把關。
「台中好YA誕」展期從12月11日至27日，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，創造浪漫震撼的視覺饗宴；舊台中火車站前廣場的耶誕樹「禮讚之樹」以9,999朵彩結手工組成，還有多元吸睛的異國風情市集；綠川也有夢幻的「神秘白馴鹿」燈飾，到台中可以一次欣賞水舞、燈光、音樂精彩表演，自開展以來，每天吸引萬人慕名而來。新聞局表示，即使展場是戶外空間，但為全面落實防疫，市府除要求參觀民眾全程戴口罩，也加強現場廣播提醒及工作人員宣導頻率，即日起，市集攤位將不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食；市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。
另外，為減少群聚造成疫情風險，柳川耶誕水舞燈光秀原為每日17時30分至21時30分，每半小時一場，即日起調整為每日18時至21時整，每小時一場，並取消週五、六、日首場震撼版。市府提醒，民眾應注意個人衛生，戴口罩、勤洗手，保護自己，也保護他人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。