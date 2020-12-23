監守防疫五原則　麗寶：跨年、元旦雙演唱會照常舉辦

今年麗寶樂園跨年、元旦連續二天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火預計施放近6千發，兩場煙火秀合計10分鐘，預估將吸引十萬人潮入園。
最引人矚目的煙火秀，規畫以平均每秒10發的高密度設計，並融合國際最新施放方式，體驗國際級的頂尖視覺饗宴﹔元旦清晨舉辦「天空之夢-摩天輪尋光之旅」活動，搭乘2021年第一趟摩天輪，含天空之夢元旦日出搭乘券一張、SUBWAY早餐組一份及獨角獸變身玩偶一隻，即日起開賣至12月30日，限量120個名額。
至於跨年雙演唱會，由5566開場，安心亞、吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，頑童MJ116獨家壓軸，2021年元旦則有金曲歌王蕭敬騰及「狼人殺偶像」五堅情接連嗨唱。
台中麗寶樂園迎接跨年、元旦緊鑼密鼓籌備之際，面對疫情蠢蠢欲動如何因應？園方表示，「活動照常舉辦」，但一定全力配合疫情指揮中心公布「跨年等大型集會活動防疫五大原則」，包括全程戴口罩、禁食及現場不得販售飲食、提高公廁清消頻率、室內場域採實聯制無站票、民眾須隨身帶手機及正執行自主健康管理及身體不適者不得參與戶外活動，全場域防疫滴水不漏，打造安心、安全購物與活動環境。
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