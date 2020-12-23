黎智英被控詐欺、違反國安法 向法院申請保釋獲准
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-23 15:50:25｜2020-12-23 16:23:07
香港壹傳媒創辦人黎智英（Jimmy Lai）日前被香港警方逮捕，先後被控訴涉嫌詐欺罪、《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。黎智英先前曾就2項罪名，2度向法院申請保釋，但都遭到拒絕。今（23）日上午黎智英再次向高等法院申請保釋，經過數個小時的審理，由國安法指定的法官李運騰，批准黎智英以1千萬港元保釋金、3名人事擔保各10萬元、不得離港條件保釋外出。
據香港媒體報導，黎智英及壹傳媒其他高層，被控涉嫌詐欺罪，於2016年至今年向科技園公司隱瞞，把將軍澳工業邨的壹傳媒大樓分租予力高顧問有限公司；《港區國安法》7月1日實施後，黎智英被港警指控在港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。負責審理黎智英一案的法官李運騰，由《港區國安法》指定，於今日下午批准黎智英保釋外出，保釋條件為兩起案件各500萬港元，共1千萬港元保釋、同時兩起案件都需要10萬元3名人事擔保，或保期間，黎智英須交出旅遊證件、不得離開住所，並每週前往警署報到3次。