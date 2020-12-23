超量存放5倍金屬鈉 旭富製藥遭罰60萬
記者李春台/桃園報導
2020-12-23 15:57:33
桃園旭富製藥21日發生大火，不但釀1死1傷，還因為風勢助長火勢造成延燒，波及臨近4家廠房﹔桃園市長鄭文燦今（23）日指出，根據火場現場調查，旭富製藥對於金屬鈉數量有所隱瞞，存放超過5倍的存量，除了依據公共危險物品相關規定罰款10萬元，另外針對隱匿資訊部份也從重開罰旭富60萬元。
市府消防局長謝呂泉表示，旭富爆炸案發生後，當天因受到東北季風影響，下游4家工廠受到波及，燃燒面積約2萬3400平方公尺，次日廠區再度發生爆炸，經了解才發現業主未誠實告知全部資訊，廠區每日核准處理金屬鈉200公斤，現場卻存放達1050公斤，由於事態嚴重，要求業者派遣安全人員到現場做最後檢視，昨日下午發現廠區還有375公斤的金屬鈉，立即要求業者立即做適當安全處置，今早須將金屬鈉移出現場，方便後續火調進行。鄭文燦表示，對於旭富製藥隱匿不實、存放危險物品超量明顯違法，都會帶來救災及職場風險，除了消防局處以重罰，及後續職災補償，勞動局也已勒令旭富停工，未來若申請復工，須由勞檢處依程序查證合格後才會同意復工，職災檢查報告書也將送職安署核定﹔目前旭富公司沒有裁員計畫，由於年關將近，他也要求勞動局密切掌握旭富員工後續權益保障情況。鄭文燦指出，市府列管600多家存有公共危險物品的工廠，基於風險管理原則，除了年度檢查計畫以外，消防局、環保局、勞動局(勞檢處)、建管處及經濟發展局等將針對公共危險物品存量、申報種類等分批清查，呼籲所有使用公共危險物品的工廠要做好自主管理，按照公共危險物品消防防災計畫做好安全維護工作。