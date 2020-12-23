公布感染者「全部足跡」？林靜儀轟：當偵探當上癮了嗎
公布感染者「全部足跡」？林靜儀轟：當偵探當上癮了嗎
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 16:02:11｜2020-12-23 16:16:38
台灣連續253天新冠肺炎零本土確診紀錄破功，感染破口「案765」的紐西蘭籍機師到底曾經去過哪裡，也成為討論話題。台北市議員徐巧芯披露了一些案765的未公開足跡，對此，陳時中回應「一切足跡以指揮中心公布的為主」，更強調若疫調內容外洩，會啟動政風人員調查。前立委林靜儀醫師也抨擊，不理解有人要求公布「感染者所有去過的路線」目的是什麼，當偵探當上癮了嗎？
對於網路目前瘋傳的案765未曝光足跡，陳時中表示，原則就是可以掌握的就不公開，不能掌握或接觸廣泛非特定人士，就會公開，「一切足跡以指揮中心公布的為主」。指揮中心莊人祥也強調，沒有列出來的餐廳或是相關的地方，都會有衛生局人員調查，有員工不舒服也會衛教，請大家放心。林靜儀也在臉書以「誰需要知道感染者的足跡？」為題發文，指出指揮中心需要知道，而且早已經知道了。至於公布人多的公共場所，或之前細胞簡訊提醒某些時段出現在某些公共場合民眾的作法，是無法匡列明確接觸史者，提醒大家多注意，請有症狀者主動就醫的用意。
林靜儀強調，在疫情比較嚴重的時候，就已經發現，拿下口罩近距離交談或飲食是高度的風險，而目前沒有任何一個只是擦身而過的確診個案，實在不理解有人要求公布「感染者所有去過的路線」目的是什麼，當偵探當上癮了嗎？
林靜儀最後直言，「我們需要做的就是戴好口罩多洗手少去人擠人的地方。我沒興趣知道感染者走過哪條街，那是中共人臉辨識才有興趣的事」。（編輯：倪浩軒）
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