顏寬恒被噴煙、議員遭呼巴掌　網驚：不要命了

《國際橋牌社2》

曝光超狂客串，讓粉絲驚呼「不要命了！」細數影片中出現的人物，就有台灣基進黨立委陳柏惟、國民黨副秘書長顏寬恒，以及民進黨籍台北市議員阮昭雄。三人同台客串演出，還被嗆聲、噴煙、呼巴掌，讓粉絲驚呼「劇組是在玩火」、「拿命在拍戲」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭耀仁（右）在劇中要對著顏寬恒噴煙。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

× ▲郭耀仁（右）在劇中要對著顏寬恒噴煙。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

劇中重現1995年代台灣黑金政治，描述黑道議長掌控黑白兩道的辛辣劇情。兩名分局長及一名派出所所長，被喝醉的議長叫進辦公室「拉直罰站」，與劇中飾演議長周定榮的郭耀仁，在議長辦公室精彩過招。側拍畫面可見，顏寬恒不但被議長嗆聲，還被當面「噴煙」；陳柏惟則是被大力推擠，氣得怒目相瞪；阮昭雄更是犧牲演出，遭到議長巴掌伺候。導演林世章也透露這場戲壓力真的很大，苦笑「看議員臉都被打紅了，實在不知道該怎麼和議員說，要NG再來一次。」

▲阮昭雄（右一）拍到臉都紅起來。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

× ▲阮昭雄（右一）拍到臉都紅起來。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

3位大咖參與客串，曾為選舉對手的陳柏惟和顏寬恒兩人同場演出，更是讓觀眾跌破眼鏡，笑稱「怎麼有餡料自己送上門？」首次參與戲劇演出顏寬恒表示，很高興收到劇組邀請客串第二季，演出的內容事前就知道，也有被告知會跟其他人同台。顏寬恒說在現場看到工作人員的辛苦覺得很感動，當天更大方帶了3000顆自家代言的水餃慰勞劇組，也邀請團隊有空可以到台中玩，「還有很多更好吃的口味跟無名美食。」

▲顏寬恒（左起）、陳柏惟、阮昭雄難得同台演出。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

× ▲顏寬恒（左起）、陳柏惟、阮昭雄難得同台演出。（圖 / 國際橋牌社劇組提供）

阮昭雄在第一季就曾客串演出，擔任劇中立委陳木寬的助選員。他笑稱第一季演得不過癮，所以製作團隊在第二季中繼續邀請阮議員客串，並且「過癮」加戲，要劇中議長巴掌伺候。因為每一次演出都是拳拳到肉，才拍2、3次臉就紅了，也讓劇組和演員頻頻向議員道歉。但阮昭雄只幽默地說：「今天會有車馬費吧？」表示自己沒關係，戲拍得精彩就行。