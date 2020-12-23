中市兵役宣傳赫見中國共軍握拳敬禮　蔡其昌斥草率行事

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中市兵役宣傳赫見中國共軍握拳敬禮　蔡其昌斥草率行事

記者柳榮俊/台中報導

2020-12-23 16:13:31

中市兵役宣傳赫見中國共軍握拳敬禮　蔡其昌斥「草率行事」
▲中市政府南區公所免費發放資料夾上的卡通軍人圖片竟是採中國解放軍的「握拳」敬禮姿勢，引發市民痛批。(圖／擷取蔡其昌臉書2020.12.23)
台中市政府南區公所免費發放市政宣導資料夾，不料資料夾上的卡通軍人圖片竟是採中國解放軍的「握拳」敬禮姿勢，引發市民痛批，今(23)日立法院副院長蔡其昌斥「草率行事」查核也不用心，隨便上網抓素材就做成文宣品廣發，實在有辱國軍形象，呼籲趕緊全面回收。
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蔡其昌在臉書指出，有眼尖民眾發現，這三名軍人的敬禮手勢竟是中國解放軍的握拳敬禮方式，與台灣軍人舉掌貼額完全不同，據了解，中國宣誓時舉拳而不是舉掌，因中共黨章明確指出黨員必須面向黨旗入黨宣誓，須舉起右手，握緊拳頭，對著太陽穴。
此動作在社會主義和工人運動中，被稱作「紅色敬禮」，連同解放軍握緊拳頭敬禮，象徵力量、團結、堅持和決心，對中國而言還有「拳拳之心」以示忠誠象徵。

蔡其昌表示，台中市政府的兵役宣導品事涉對國家的認同感，被民眾發現相關單位草率行事，查核也不用心，隨便上網抓素材就做成文宣品廣發，實在有辱國軍形象，呼籲趕緊全面回收，希望相關單位未來在文宣品的製作上能更加注意。
南區公所解釋，同仁網路搜圖未注意造成民眾疑慮，公所深表歉意，已緊急通告各里辦公處回收並深切檢討。
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