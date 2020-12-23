名家論壇》柯志遠／《預支未來》以未來之名的試煉或救贖

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一直到第一單元告一段落，觀眾這才恍然明白：不同於《KAIROS》將「平行時空」的種種無法捉摸的未知想像發展到了極至，《預支未來》卻以人心人性的思維梳理，重新開闢出另一條涇渭分明的主題軸線；除了「娛樂性」的解謎、懸念（以及比重不算太高的驚悚），還一舉兼顧了更深邃也更厚重的「文學性」，是一種截然不同的創作企圖，在態度上也直面另一層以寓言論述人心的挑戰，可喜的是，在劇本的深刻緊緻和演員們的爐火純青雙重功力加持下，《預支未來》真正同時做到了敘事的「高潮迭起」和主題的「發人深省」。
如上所述，《預支未來》並沒有把「平行時空」當作整齣戲唯一的戲哏，所謂「未來商城」真正的面貌以及跟現實世界的對應關係為何？都被技巧性地做了恰當的「模糊化」，因此，保留了更多的敘事比重，可以真正地挖深到藉由三個單元所要刻劃的主角人物心境，諸如第一單元《暢銷作家》講述人在面對際遇不公時的善惡扭曲與自我毀滅，第二單元《來不及長大》講述人在巨大懊悔糾纏下的逃避與救贖，第三單元《充氣娃娃與網紅綁架案》講述庸俗價值體系碾壓下弱勢者的妄想與爆衝。
《預支未來》三個案例的心理聚焦都不重複，卻又或多或少有著微妙的互通（人生是否真的無法扭轉？人在大環境中是否真是絕對的無力、無助？）一如劇中的人物關係設計頗有巧思，三個單元中的主輔人物互有關聯，再以張書豪、劉奕兒、禾浩辰、邵雨薇四個主要角色串聯其中，短短八集，竟在情節脈絡中建構出了屬於這齣戲專屬的世界觀宇宙，一來讓單元與單元間的觀劇「黏著度」提昇，二來也讓這個彌漫其中的精神議題更加凝聚，結構技巧跟《誰是被害者？》有著異曲同工之妙，特別值得一提。
《預支未來》的卡斯陣容高手如雲，精湛的演技火花讓人目不暇給，絕對是觀劇時亮點中的亮點。第一單元的黃河、林予晞精彩絕倫，交出了影帝、影后級的成績單，黃河在不多的戲份中將人物幾個階段的變化詮釋得強烈、鮮明並且讓心理狀態具體有所本，情緒狂暴而沉重，卻又無比真實，是一次教科書般的發揮。林予晞的角色難度亦不遑多讓，內在的糾結、撕扯，把控得幽微、複雜並且完全成立（尤其當你若同時把《戒指流浪記》兩齣戲一起看，兩份演技份量都擲地有聲，卻又判若兩人，這才真是教人欽佩得五體投地）。禾浩辰的理科宅男角色處理得細膩而內斂，跟同在檔上的《未來媽媽》一對照，也是「一個演員，兩份迥異演技」的超強功力展現。第二單元的黃嘉千、屈中恆，第三單元的巫建和，都是好演員的好演技讓一個角色的「感染力」更立體地深入人心的成功案例。張書豪一如既往的沉穩（還透著一股以往少見的熟男性感），邵雨薇、劉奕兒比起以往顯得更加靈動出色，都明顯地為戲加分。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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