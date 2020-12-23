迷信「這功效」價格飆到50萬！泰國哈巴狗臉水牛爆紅
迷信「這功效」價格飆到50萬！泰國哈巴狗臉水牛爆紅
四方報/綜合報導
2020-12-23 23:00:00
泰國北部烏泰他尼府（Uthai Thani）誕生1隻長得像名犬哈巴狗的水牛，吸引許多買家磨拳擦掌，打算出重金50萬泰銖購買，只希望這得天獨厚的「哈巴狗臉水牛」，可以幫助自己的財富滾滾來。
12月14日，在當地的節慶市集上，一隻水牛「Mumu」立刻成為熱門話題，不少人爭相湧入只為了跟牠合照。水牛的擁有者Ong-at Ketsin則表示自從Mumu來他家之後，他的財運突然變得非常好，帶來非常多得好運，讓他將Mumu視為招財寶牛。雖然有人出價50萬泰銖想跟他購買，但他仍不打算賣，希望這隻「哈巴狗臉水牛」能繼續為自己招來財運。對於特定族群來說，牛所代表的地位相當崇高，例如在印度，牛象徵神明，不小心撞傷牛隻會被判入獄。而在柬埔寨，黃牛和水牛被視為受神靈庇護的動物，當地人亦認為不能隨意傷害。
台灣農夫們則同樣十分看重水牛，有些農家子弟的後代更因此無法吃牛肉。水牛在泰國同樣是受到推崇的動物，為了給水牛在長期工作後休息，芭達雅甚至會舉辦「傳統水牛賽跑」，讓水牛快樂地狂奔。