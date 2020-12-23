英國出現新冠病毒突變 美CDC：恐已傳入美國境內
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-23 16:12:00
英國近期出現傳染力更強的新型冠狀病毒（COVID-19）變異體，為防止疫情擴散，逾50個國家、地區宣布對英國實施不同程度的交通、入境限制。美國疾病控制及預防中心（CDC）於當地時間週二（22）表示，新冠病毒變異體可能已在當局未察覺的情況下傳播至美國。
據美國《CNBC》報導，目前美國境內尚未發現攜帶變異體的確診案例，但專家已經在對病毒基因進行追蹤。美國CDC表示，境內1700萬起確診案例中，約5.1萬人進行了病毒基因序檢測，在英國發現的變異體可能已經傳播至國內只是尚未被發現，且由於英美之間持續的交通往來，確實增加了病毒傳播至美國境內的可能性。美國CDC表示，變異體被稱為「SARS-CoV-2 VUI 202012/01」，目前尚未有足夠的研究及數據，確認什麼原因導致變異體的出現，可能是自然突變機率產生，但值得注意的是，因為其更容易傳播的特性，因此正在快速擴散。美國CDC同時指出，冠狀病毒「經常」會產生變異，但大部分的突變都對病毒特性沒有太大的影響，或是影響較小。目前科學家正在研究導致英國病例激增的變異體，包括它的傳播能力、輕症狀表現，以及致死性。
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