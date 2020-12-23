案765足跡遭揭露 黃珊珊：每個地點都已完成消毒
記者丁上程/台北報導
2020-12-23 16:18:43｜2020-12-23 16:19:06
台灣維持253天新冠肺炎本土案例零確診，不過卻因為案765的紐西蘭籍機師，並未誠實回報相關足跡，導致事後才發現案775成為近日來首例本土案例。由於確診時間接近聖誕節以及跨年活動，也讓台灣各地相當重視。而今天（23日），案765的細部足跡疑似遭到公布，地點牽涉到台北市內人潮眾多地點，對此台北市副市長黃珊珊也表示，雖然不便透露足跡，但「目前中央提供的個案足跡，北市都已經完成消毒」。
國民黨台北市議員徐巧芯，今天中午率先在臉書上公布「民眾提供」的疑似足跡詳細資料。其中地點涉及台北市許多人潮眾多地點，也引發民眾一陣譁然。徐巧芯也在議會中表明，資料來源為民眾，並非台北市政府方面提供。由於防疫指揮中心也對該份足跡資料發出警告，表示依照傳染病防治法，若洩露足跡資料恐涉及違法。黃珊珊也強調，過去台北市長柯文哲公布陽明山台銀宿舍為集中隔離所地點，遭到中央以及輿論炮轟，也讓他們非常清楚，相關資訊應由中央防疫指揮中心工度。「我們有接獲中央通知足跡地點，就會前往該處進行消毒。」黃珊珊說，「而案765是歸桃園列管，也由桃園進行疫調，台北市政府是配合單位，只要中央有通知，我們就進行第一時間消毒。」黃珊珊也為在場官員緩頰，強調台北市政府沒有被授權公布足跡，也不能公布足跡。