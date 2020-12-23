長榮航空今開會懲處機師 防疫宿舍改「記錄式」門鎖
記者陳致宇／台北報導
2020-12-23 16:22:02｜2020-12-23 16:22:19
長榮航空一名紐西蘭籍機師確診確診新冠肺炎，造成 3 名接觸者染疫，令外界質疑未遵守防疫規定，中央流行疫情指揮中心也將尋求法源對機師及航空公司開罰。對此，長榮航空回應，今（ 23 ）日將會與該名機師召開紀律委員會，做出懲處，並強化防疫措施與相關管理制度。
長榮航空表示，對所有員工一視同仁，一旦員工有違規情形，就會展開事實調查，確認後則召開紀律委員會予以處分。自 12 月 18 日指揮中心公布機師確診以來，立即配合疫調並展開事實調查，目前已調閱外站監視器影像，以確認機師是否在外站確實遵守規定、並蒐集機上執勤是否違規的證據。長榮航空指出，目前該明紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，已訂於今日下午 4 時 30 分以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。
此外，長榮航空說明，發生本次事件以後，已立即加強防疫措施與管理制度，包含外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。
長榮航空強調，未來將持續配合主管機關精進各項防疫措施，持續檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。
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