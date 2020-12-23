高市議會定期會閉幕 市長、議長一起過生日
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-23 16:33:45
高雄市議會第4次定期大會今（23）日閉幕，但110年度總預算卻僅審了約三分之一，議長曾麗燕指出，審查預算的任務尚未完成，府會要共同努力讓高雄更好，中午舉辦府會聯誼會，恰逢高雄市長陳其邁國曆生日，以及議長曾麗燕的農曆生日，府會雙首長生日，議員紛獻上祝福、也少了煙硝味。
第4次定期大會任務雖然尚未完成，議長曾麗燕還是向全體議員、陳其邁市長及市府團隊說「大家辛苦了」，並感謝市府團隊積極配合定期大會的召開，也感謝全體議員善盡職責，認真問政，捍衛市民權益，定期會閉幕後，議會也舉辦府會聯誼餐會進行雙向交流，希望透過雙向交流，以提升日後開會的議事效率，期盼市府對議員加強溝通，讓高雄的未來會更好。議會第4次定期大會閉幕，正逢12月23日高雄市長陳其邁國曆生日，農曆11月9日議長曾麗燕農曆生日，府會聯誼會祝福聲不斷，議長曾麗燕、副議長陸淑美、議會三黨團總召，和高雄市長陳其邁、三位副市長共同感謝全體議員和市府團隊的辛勞。第4次定期大會今閉幕，但明年度總預算案尚未審完，市政推行緊緊緊的市長陳其邁可能開心不太起來，陳其邁強調，用人和施政不分黨派，對市民福祉的關切，市府和議會都是一樣的，希望府會對重大市政和建設共同努力，期盼議會召開臨時會及也希望議員支持110年總預算案。