日本「最美新人」登強檔連續劇　初體驗引爆討論！

日本秋季熱門連續劇《七祕書》集合木村文乃、廣瀨愛麗絲、菜菜緒、沈恩敬、大島優子、室井滋、江口洋介等演員出演，收視率居高不下，交出平均收視率14.5%的亮眼成績。值得一提的是，新生代人氣美女歌手milet，除了包辦該劇主題曲，更獻出「初體驗」客串一集，引發討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 長相甜美的milet，於2018年正式展開音樂活動，並於去年3月發行首張EP《inside you EP》，更在同月舉辦演唱會，人氣不容小覷。她今年獻出戲劇初體驗，登上人氣日劇《七祕書》客串，甚至包辦雙主題曲，表現引起熱議。出道不到2年的milet，今年將首次登上年度盛典NHK《紅白歌唱大賽》，實力非凡。 《七秘書》由《派遣女醫X》以及《派遣女王》系列的編劇中園美保一手打造，她透露從7、8年前就開始構思「無名祕書們改變世界」的題材，讓許多觀眾看的相當過癮。這也是繼《刑事7人》、《7人女律師》之後，朝日電視台再度打造全新7人連續劇新指標。《七祕書》12月24日起，平日晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。▲▼milet（右）客串《七祕書》並包辦2首主題曲。（圖／milet IG、WAKUWAKU JAPAN）▲《七秘書》在日本掀討論，台灣將播出。（圖／WAKUWAKU JAPAN）