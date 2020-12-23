防堵美豬！全國逾3千校園營養午餐契約換約完成

教育部今（23）日下午召開記者會表示，為讓學生在學校能享用到國產在地優良的食材，教育部於11月13日修正完成「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）)」，已訂約的學校可依契約範本第16條規定辦理契約變更或以附約增加約款方式以為因應，目前全國22縣市3368所國中小已全面換約完成。

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教育部說明，本次契約範本修正重點為規範肉類一律採用國產在地具三章一Q之產品，肉類加工、再製品，應採用「肉品原料來源」為國產在地優良產品，若廠商未使用國產在地肉品、含加工品或有混充、假冒產品供貨不實情節，最重可終止契約。

教育部強調，為使各級學校落實一律使用國產在地優良的豬肉、牛肉食材，教育部要求並督導全國國中小之自設廚房及團膳，須確實填寫「校園食材登錄平台」增加豬肉、牛肉「原料原產地（國）」資訊欄位，現已全面完成登錄與標示作業，家長可透過該平台清楚掌握學校每日午餐所用食材來源。

教育部與農委會合作，110年將再投入每年共20億，將學校使用三章一Q食材的補助從每人每天3.5元大幅提升至6元，鼓勵學校使用三章一Q在地優良食材，強化食材源頭控管與稽查抽驗，確保學校食材品質。教育部重申，從原產地到餐桌，一路用最嚴格的標準把關，讓孩子享用到最優質的國產在地食材，請家長安心。