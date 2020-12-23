大同新董座盧明光要靠併購結盟「長大」　拚5年營收千億

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第四是擴展馬達事業部，計畫跟成大、台科大、成大以及工研院合作，也希望能進軍電動車產業。第五是布局關鍵零組件事業。盧明光表示，團隊會用謙虛的心、積極的心來面對所有關係人，包括員工、客戶、廠商與股東，會重視公司治理。
而投資人關心的計畫時程上，這幾個月會進行盤點，預計明（2021）年4月份會有初步計畫，半年內各部門有新的目標與經營管理kpi、1年內要重建新形象、希望明年股東可以領到股利。再來是希望2年內可以獲利，包含所有事業部與子公司、3年內透過併購與策略聯盟開展大同版圖、5年內營業額希望可從現在200億元成長來到逾千億元。
新任總經理鍾依文表示，過去公司的紛爭已經煙消雲散，他會把之前在鴻海好的經歷帶進大同，強調以後大同不會「大同化」，也不會「鴻海化」，而是大同持續優化，他認為大同是家很有底蘊的公司，只要有好的策略，相信可以再度擦亮百年企業的招牌。
至於前董座林文淵接受媒體訪問時稱有傳聞指出，新團隊將帶來逾新台幣3000億營收，盧明光說，這可能是董事間傳遞資訊有誤差，他坦言一年營收不可能達3000億，但新團隊會持續帶領公司向前邁進，改善公司體質、提高營收與獲利。
而大家關心的土地資產部分，尚志新董座王光祥表示，大同有很多資產未活化真的很可惜，尤其現在房市正熱，還有台商要回流，希望開發動作快一點，有了現金流就能注入到大同營運上，至於中山北路的資產，他強調土地賣了就沒了，這裡是國家級資源，因此不會輕易賣，頂多就是重蓋，大家也不用擔心資源會跑到三圓建設來，因為三圓自己本來就有很多計畫正在進行中。