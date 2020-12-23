影／彰市跨年不喊卡 線上直播分散人潮
記者葉靜美/彰化報導
2020-12-23 17:18:07
彰化市今年跨年活動選在彰化火車站前舉行，市長林世賢今（23）日表示，活動將照常舉辦，並遵照中央防疫規範辦理，務必做到最安全的防疫措施，並考慮線上直播，吸引民眾上網同樂；北斗鎮公所也宣佈「2021跨年晚會」將如期舉辦，參加民眾務必全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者開罰。
因中央疫情指揮中心未明令禁止，彰化市公所為迎接2021年而舉辦的「牛年」跨年晚會，仍照原訂時間31日晚上6點20分起，在彰化火車站前中正路登場，林世賢強調，將嚴守防疫措施，參加民眾務必全程戴好口罩，自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者等高風險人員勿進入會場，參加民眾必須攜帶手機並維持開機，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者開罰，市公所也會在活動四周懸掛提醒看板。北斗鎮長李玄在也表示，活動將如期辦理，如中央宣布不得辦理才會取消，疫情嚴峻，推展美食部分的活動則將取消，公所也早已備妥數千個口罩與相關消毒用品，流動廁所也將加強消毒工作，民眾參加跨年活動務必全程戴口罩，公所不歡迎沒戴口罩民眾參加，鎮公所也會懸掛提醒看板。。
林世賢表示，彰化市每年的跨年晚會，現場都擠滿人潮，更吸引很多年輕族群共襄盛舉；今年邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人到場施展歌藝，一起來彰化和鄉親倒數迎接2021年。
為保持交通順暢，31日上午11時至翌日凌晨三時，彰化火車站前中正路兩端紅綠燈標誌區間，將進行管制；民眾若有停車需求，可至彰化火車站後停車場停放，後停車場規劃有115個汽車停車位及450機車車位，此外，為配合防疫需求，現場飲食攤位已全部取消。
晚會現場除了藝人演出外，還有社區、學校、舞團輪番上場表演舞蹈、歌唱與熱舞等，至於今年的摸彩獎品有gogoro電動機車、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮劵、自行車等。