阿妹演唱會搖滾區開放1.5萬人　採實名制、手機要開著

天后張惠妹今年跨年將在台東開唱，昨（22）日卻新增1起新冠肺炎本土案例，

4萬人登記，

台東縣文化處與阿妹團隊協調確認，僅開放1萬5000位觀眾入場搖滾區，並請入場觀眾隨時攜帶手機，並保持電源開啟。

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▲張惠妹跨年演唱會注重防疫。（圖／環球提供）

× ▲張惠妹跨年演唱會注重防疫。（圖／環球提供）

台東縣文化處表示，演唱會仍將照常舉行，採上網登記實名制，入場時必須量體溫、全程戴口罩。文化處今天已與阿妹團隊協調確認防疫措施，包括當晚為了讓民眾不要過度擁擠，靠近舞台最容易擁擠的大草原區域（搖滾區），將採取人數管控，現有面積原本依照小巨蛋排設座椅可以容納2萬人，當晚為了讓大家不要過度擁擠，將在1萬5000位觀眾入場後即不再開放。但其他區域的歌迷依然可以透過舞台在內的11座大螢幕，清楚地觀賞節目。

▲阿妹跨年在台東免費開唱，僅限15000名觀眾入場。（圖／環球唱片）

× ▲阿妹跨年在台東免費開唱，僅限15000名觀眾入場。（圖／環球唱片）

飲食部分，阿妹跨年演唱會將完全配合疫情指揮中心的指示，依照目前規定將會規劃可飲食的區域，團隊也會在12月27日做最後的決策，屆時若仍有疫情顧慮，也會配合政策通知當地的攤商協會，取消所有飲食類攤販。

此外，現場的防疫將由中午12點至散場隨時宣導，包含語音廣播的提醒、隨時配戴口罩的動畫播放、以及免費口罩的提供。阿妹演唱會現場將由主辦單位為歌迷準備2萬瓶瓶裝茶飲，貼心為觀眾補充水分。

文化處強調，疫情期間變數仍多，台東縣做法也照台北市政府規定，若15人以上感染本土疫情，將管制民眾進入演唱會會場，若未達15人，將會嚴格防疫；最終演出方式將配合主管機關隨時應變，絕對以全民健康為最大、且唯一考量。