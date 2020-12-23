大同換經營團隊面臨人力調整 部分員工等被資遣提前退休
大同換經營團隊面臨人力調整 部分員工等被資遣提前退休
記者許家禎/台北報導
2020-12-23 17:31:45｜2020-12-23 17:35:39
大同今（23）日召開記者會宣布盧明光、鍾依文接任大同董事長、總經理。外界關注新經營團隊如何重振大同，同時也關心是否會有人事調整。為此，盧明光坦言訂下2年內可以獲利、5年內營業額希望成長到逾千億元，因此集團各部門都要快，他觀察大同確實人力太多，盤點其實難免，因此有部分員工可能調單位或被資遣以及提前退休，但強調會優於勞基法。
盧明光今日在記者會上宣布未來經營計畫，這幾個月會進行盤點，預計明（2021）年4月份會有初步計畫，半年內各部門有新的目標與經營管理kpi、1年內要重建新形象、希望明年股東可以領到股利。再來是希望2年內可以獲利，包含所有事業部與子公司、3年內透過併購與策略聯盟開展大同版圖、5年內營業額希望可從現在200億元成長來到逾千億元。外界關心，大同短時間內人事變化巨大，難免造成員工人心浮動。為此，盧明光表示，員工是公司重要資產，但他觀察到大同人力太多，部分薪資福利不夠好，還有很多改善的空間，既然喊出既定的目標，公司就會全力去達成，因此盤點人力是一定要的，如果無法從內部升任適合的人選，就會從外部去找。
當然，盧明光坦言，如此一來就有部分人力會被檢討，有些人可能面臨調單位或被資遣，有些人可能提前退休，但相關處理一定優於勞基法。但他也說，集團快速成長下，一定也會有新的人才需求，人一定不夠用。盧明光以過去在中美晶的經驗表示，只要公司獲利，就會回饋給員工，大同也希望如此，每年能回饋給員工分紅，期盼員工薪資能調高，相關教育補助等福利可以更多一點。也因此，他希望員工們對經營團隊要有信心，員工們可以安心也可以期待，公司會越變越好。