最後淨土失守！南極首次發現新冠確診 智利基地36人染疫
最後淨土失守！南極首次發現新冠確診 智利基地36人染疫
國際中心/綜合報導
2020-12-23 17:36:22
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地蔓延，南極洲也傳出軍事基地內爆發群聚感染，至少36人確診，其中26人為軍隊成員、10人為承包商公司員工。南極洲傳出人員感染，標誌新型冠狀病毒已在全世界七大洲都有案例。
綜合外媒報導，確診的36人為貝納爾多‧奧伊金斯將軍站（General Bernardo O'Higgins Riquelme）內的人員，26人來自智利軍隊，10人來自基地維修承包商公司。這些人至少有1人在接受鼻拭子病毒檢測前出現相關症狀。智利海軍船艦Sargento Aldea曾於11月27日抵達南極軍事基地站，並在12月10日返回智利，對於船艦可能是感染源的問題，智利海軍表示這些士兵先前的病毒篩檢為陰性。目前南極基地內被感染的士兵、維修工人已經被送往智利蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）接受治療。
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