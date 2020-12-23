名家論壇》膝關節／生不生小孩，結不結婚，那麼可怕？

台灣會蟬聯2020年全球生育率墊底的國家嗎？台灣生育壓力到底有多大？

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台灣今年生育率嚴重下滑，相較於2010年適逢虎年，導致歷史新低點的出生寶寶出生數為16萬6886位。今年累積到11月為14萬7702，根據內政部主計處統計，適逢10-11-12向來是生育大月，但10-11月也個別交出約1.4萬新生兒數字，今年很可能最後跟2010年的歷史新低點接近或是微幅領先。

從現實的生育數來看台灣當代婚嫁生育壓力，不難想像，在台灣要好好生一個小孩，真的是全球壓力之最，去年我們已經是全球出生率墊底，今年可能還會破新低。

去年世界人口綜述（World Population Review），發布2019年世界各國出生率排名，台灣以每個婦女平均生產1.218個嬰孩，排名墊底。倒數第二是摩爾多瓦共和國(Moldova)的1.23，倒數第三是葡萄牙的1.241。中國則是1.635，在200個國家中排名第164。

不管是台灣或是中國，整個亞洲工時環境，對於孕育下一代確實是高壓環境。但台灣居然會是全球墊底，這實在也不是新鮮事，如此多年來台灣幾乎都是生育率最低的前三名。





可見台灣環境肯定哪裡出了問題，這時候，三立的新劇《未來媽媽》播出之後，帶領我們窺探這個生育壓力，到底多可怕。





主角是郭書瑤飾演一位不孕科諮詢師，她與男友禾浩辰串起主軸。她遇到張寗飾演的豪門媳婦，苦於婚後兩年沒有做人成功，遭到豪門婆婆頤指氣使，要接受情緒勒索與冷言冷語，成為故事一大共鳴主軸。

同時，郭書瑤的學姊劉品言飾演藥廠業務高層，帶領旗下職員進攻醫院，推銷藥品給醫師這段攻防戰，認識了馬志翔飾演的資深醫師，劉品言與馬志翔譜出一段若有似無的情愫。

《未來媽媽》主軸談論為何要結婚？結婚會比較好嗎？結婚有那麼難嗎？生孩子為何有壓力？別人能都能順利懷孕為何我就是不行？我處於職場最好的時候但我卻可能無法生育，或是無法順利戀愛，許多35歲的職場女性正處於發光發熱的時候，偏偏可能會因為婚嫁生育而離開職場，這對女性是否也是很不公平的考驗？

▲台劇《未來媽媽》禾浩辰、郭書瑤探討不孕議題。（圖／SET行銷公關部提供）

郭書瑤雖然是女主角，但我覺得張甯與劉品言這兩個角色，會讓觀眾更有感。特別是張甯苦於備孕與做人大計，許多婚後一兩年準備新生兒計畫的女性，光是看驗孕棒那兩條線，就會看出壓力淚水。

台灣環境賀爾蒙可能改變了很多條件，所以久坐辦公室以及飲食習慣加上高壓工時環境，造就不孕症可能纏上新婚夫妻，自然更加有壓力。根據統計，每七對夫妻就有一對不孕。外加本來就不想生育的，所以其實真正落實「做人計畫」卻失敗的夫妻比例，可能超過這個統計。

劉品言這種職場戰將，但卻可能無法順利經營感情場面，所愛非人，或是愛情與事業兩者只能顧一個，這類女性實在太多了，所以看到劉品言的故事，應該也能讓很多人有感。

▲《未來媽媽》由郭書瑤、禾浩辰、馬志翔、劉品言、張寗、夏騰宏主演。（圖／SET行銷公關部提供）

《未來媽媽》沒有把生育婚嫁淪為俗套的樣板戲，真實地刻畫這些女性人物在這些年齡會遇到的瑣碎煩惱都寫進來，同時也讓男性有所發聲，因為婚嫁生育的壓力，男性也並沒有少過，男性還要面對尊嚴、事業發展等的高壓挑戰，也有一些說不出的苦。這劇本統合了台灣男女在這段婚嫁生育為所應為的過程考驗，經過這種階段的人看了會心有戚戚焉，還沒經過的人看了也提早有心理準備，這些看似婆媽議題，其實完全正中我們的人生。

●作者：膝關節／影評人

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