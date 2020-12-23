日盛金總座稱收購可能不成功 富邦金喊話保障員工工作權
日盛金總座稱收購可能不成功 富邦金喊話保障員工工作權
記者顏真真/台北報導
2020-12-23 17:45:11
富邦金控宣布以每股13元公開收購日盛金控過半持股，不過，日盛金總經理王芝芳致員工信提到，收購價格與淨值差距不大，這次收購案有可能不會成功，要員工不必太過於驚慌。富邦金今（23）日則向日盛金員工喊話，如順利完成公開收購，將保障日盛金員工的工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金未來成長。
日盛金昨日已公告接獲富邦金公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，但也傳出日盛金總經理王芝芳發給員工內部信提到，日盛金截至11月底每股淨值12.56元，而收購價格僅13元，與淨值差距不大，僅溢價3.5%，遠遠低於過去的合併的案例，因此這次收購案有可能不會成功，所以請大家不必太過於驚慌，還說未來的發展都必須在大股東正式表態之後，才會有更明確的方向，要大家稍安勿躁、堅守崗位。富邦金今日則向日盛金員工喊話表示，公司一向視員工為最重要資產，重視人才發展，如本案順利完成公開收購，富邦金將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工相關權益，也將建立多元員工溝通管道，提供員工安定安心的工作環境，進而加速企業文化的融合。同時，整併後將提供日盛員工在銀行、證券本業更大的發展空間，結合集團豐沛資源與多元的金融服務平台，提供同仁更寬廣的職涯發揮空間。
富邦金指出，過去曾多次平順進行重大整併案，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，所秉持的理念就是「所有同仁都是富邦人」。目前公司內許多員工、包括高階主管在內，即是來自不同整合階段加入的同仁，大家陸續加入富邦大家庭，共同參與創造富邦的成長。富邦金也重申，公司誠意進行此公開收購案，對於日盛股東，以溢價吸引力提供日盛金大小股東相同的條件，以實現投資獲利；對於日盛金員工將保障工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼員工共同參與富邦金未來成長；對於日盛金客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。誠懇期盼日盛金股東、員工及各界對於本案予以支持，共創多贏。