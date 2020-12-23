名家論壇》錢震宇／平安夜，萊豬夜

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國民黨臨時取消抗議跟繞行立法院的活動，部分支持者表達不滿，認為早就準備好了要抗爭，連更多人的跨年演唱會都沒有取消了，為何抗議蠻橫無理的民進黨要取消？甚至有人懷疑，這麼巧偏偏此時傳出有本土案例，且指揮中心刻意要求需要實名制登錄，藉此阻斷國民黨跟民間團體的反對力道。
陰謀論者當然可以繪聲繪影，尤其這時間點確實巧合得讓人懷疑。為何會多達253天沒有本土確認案例，就在台中市長盧秀燕當AIT處長嗆聲後就出現了；為何就在立院表決萊豬行政命令前一刻就出現了；為何這位紐西蘭籍機長會覺得檢驗報告是假的，是政府想找代罪羔羊；為何許多醫師與學者都懷疑台灣應該有潛在本土案例，卻只在這時候爆發？
這一切一切都指向資訊的不透明，因為所有訊息都掌握在中央流行疫情指揮中心手上，所有的一切都是指揮官說了算，疫調也是指揮官說了才准，足跡也是依照指揮中心公布的內容。以至於假使有人公布疑似確認者足跡就要被告、懷疑有本土案例就說是假新聞，反正有沒有是「陳時中說了算」，只要陳時中沒說就都不算。
這回到一個根本問題，這政府能夠獲得人民信任嗎？答案顯然無法。
因為當大家配合政府犧牲個人時間與自由，要求自己戴上口罩同時，民進黨卻只將防疫功勞歸給蔡英文、陳時中；彰化縣衛生局長及台大公衛學院為了疫情所做的抗體血清調查卻被政府認定違法；原本可以取得疫苗的機會，只因為蔡政府不願購置跟大陸有關的疫苗，所以作罷。
蔡政府早就用「政治化手法在操作防疫」，所有的一切都要回到政治效益時，怎麼能讓人民信任政府的防疫一切都出自於醫學專業而不會有所隱瞞。所以當政府所公布的資訊與民眾應該知道的訊息有所落差，甚至誤差時，就會導致民眾開始懷疑政府。
仔細想想，蔡政府用的手法其實很一致，就是用恐嚇威脅、用國家機器、用主管機關的命令去限制民眾「知的權利」。因為唯有當民眾不知道的時候，才是政府最好掌控的時候。疫情、萊豬跟關中天，不都如出一轍嗎？
民進黨最自滿的防疫成績，如今有本土確診案例，蔡英文趕忙跳出來，強調「一起案例並不能否定過去整年的防疫努力」，希望大家繼續配合政府、配合政策。由此可知，蔡英文最在意的還是她自己的政績，不是民眾的安全。
國民黨取消抗爭也好，因為蔡政府從不在乎人民的安危，何況是反對她的人。即便國民黨決定抗爭，最後民進黨仍會以人數絕對優勢強行通過，最後還落得民進黨奚落，指責可能導致防疫出現漏洞，何必呢？
國民黨擔憂疫情，不願成為防疫破口，但不知道民進黨會不會希望這疫情不要結束，好讓他們可以利用疫情持續操作政治、操作對立。
平安夜這天就讓民進黨獨唱「萊豬好」，對遠在地球另一邊的美國示好吧！反正，民進黨早就不重視台灣人的民意及民主監督制衡精神。
平安夜，只能祈禱天佑台灣了。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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