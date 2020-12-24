高度近視難雷射　植入微型鏡片新選擇

高度近視的陳先生，因為工作為服務業不方便戴眼鏡上班，長期必須戴隱形眼鏡生活，角膜因長期缺氧、反復性損傷而造成角膜潰瘍，轉診至嘉義基督教醫院治療，術後大幅改善了生活品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳先生之前也考慮過近視雷射手術矯正，卻因近視度數太重、超過一千度，且角膜厚度太薄，不適合做近視雷射矯正手術。在角膜潰瘍治療痊癒，與醫師討論後決定進行兩眼虹膜固定式植入微型鏡片，術後兩眼近視的度數降至50度以內，裸視視力也達到1.0，再也不用配戴眼鏡生活，且無近視雷射易造成的夜間眩光，乾眼症等副作用，大幅改善了生活品質。

根據統計，在台灣每十位近視族就有一位是屬於近視度數超過八百度的高度近視患者，部份可能因為個人眼睛條件不足，而無法接受雷射近視手術，或如果接受雷射近視手術，會產生夜間視力品質不佳，及度數回退…等問題而放棄。現今虹膜固定式植入微型鏡片的近視矯正方式可以讓無法使用雷射近視矯正的人，有了新的選擇。

嘉基眼科傅柏元醫師表示，虹膜固定式植入微型鏡片治療近視的方法為在角膜上做一個0.3公分左右的小傷口，將一片小小的微型鏡片置入患者眼球前房內瞳孔前方、固定於虹膜上，將影像準確的投射到視網膜。整個手術的時間約在20-30分鐘，微創傷口約一至二週即恢復，與一般雷射近視手術的最大不同點，是虹膜固定式植入微型鏡片為可逆式的近視矯正手術，適用於高度近視及散光患者，若受術者術後有不適應症產生，可隨時將植入的微型鏡片取出。

其再次提醒，每一個人的眼睛狀況不同，術前一定要經過眼科醫師的審慎評估，確認是否適合虹膜固定式植入微型鏡片，除高度近視外，必需無任何眼睛相關的疾病，如角膜、瞳孔或虹膜方面的問題，也無視網膜剝離的病史；眼睛的度數穩定，在手術前半年度數變化低於50度、非懷孕中或進行其他的護理照顧期間，之前未進行過有關矯正視力的手術等。