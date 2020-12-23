證實足跡資料為真？羅智強嗆黃珊珊：如果是柯文哲就公布
證實足跡資料為真？羅智強嗆黃珊珊：如果是柯文哲就公布
記者丁上程/台北報導
2020-12-23 18:00:57
台北市副市長黃珊珊今天（23日）下午前往台北市議會，針對遭到揭露的案765足跡資料進行說明。雖然依照傳染病防治法規定，病患相關足跡資料不得任意公布。不過國民黨台北市議員羅智強在發言時，直言黃珊珊為了台北市民著想，應該證實遭到揭露的足跡資料為真，更嗆明「若是柯文哲大概就公布了」。
針對今天中午遭到揭露的案765足跡資料，羅智強表示，台北市政府應該要硬起來，直言台北市健康不只是在中央，也在市府身上。「天指揮中心公布隱匿版的足跡，威脅台北市民健康，市府要不要扛起這個責任？」羅智強說，「北市府應該要公布該案的足跡，證實現在揭露的足跡資料為真，我今天在妳位子上就公布了啦！你相不相信？」黃珊珊則強調，依照傳染病防治法，他們無法公布足跡內容，也無法證實消息是否為真。但黃珊珊也表明，台北市民的健康，他們一定會扛起責任。而羅智強在第二輪發言時也追問，防疫指揮中心是否有隱匿相關地點？羅智強強調，並非要黃珊珊公布足跡地點，而是透露是否有「未公開的足跡地點」？對此黃珊珊也坦言中央認為有必要公布的他有公布，但「沒有必要的的確沒有公布，這是事實」黃珊珊也補充說明，表示敦睦艦隊成員當時確診時，指揮中心也並未全部公布足跡地點。