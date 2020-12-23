影／童畫心世界繪畫比賽　看見天使們無限潛能

為了讓身心障礙學生擁有多元展能的舞台，彰化縣政府每年皆舉辦「童畫心世界」繪畫比賽，今年得獎作品今（23）日至110年1月3日在員林演藝廳展覽室展出，由惠明學校「聖誕組曲」表演揭開開幕會序幕，彰化縣長王惠美到場給予身障學生與家長溫情鼓舞，並和孩子們共同許願、交換聖誕祝福。

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▲天使對彰化縣長王惠美解說動人的藝術創作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲天使對彰化縣長王惠美解說動人的藝術創作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

王惠美說，「童畫心世界」繪畫比賽舉辦至今已有十餘年，參選作品逐年增加，今年參賽總件數更高達600件，專業評審團從中評選出214件優秀作品，得獎作品從今天開始在員林演藝廳展覽室展出至明年1月3日，希望藉由這次的畫展能讓更多的社會大眾，看見這群天使們最動人的藝術創作和無限潛能。

王惠美指出，這裡每一幅畫的繽紛色彩都充滿同學們無限的創意及豐富的想像力，小小畫家們用畫筆帶領觀賞者走進他們的內心世界，有描繪最愛的玩具車、熊貓、剉冰、水果樂園，還有精彩刺激的動物園之旅和宇宙中的櫻花樹，神奇的畫筆打開他們與世界溝通的窗，讓我們欣賞到他們最純真、最可愛的真心「畫」。

▲本次「看見希望，擁抱愛～童畫心世界」得獎作品的展出，期望各界能共同欣賞身心障礙學生的努力結晶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲本次「看見希望，擁抱愛～童畫心世界」得獎作品的展出，期望各界能共同欣賞身心障礙學生的努力結晶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

本次「看見希望，擁抱愛～童畫心世界」得獎作品的展出，期望各界能共同欣賞身心障礙學生的努力結晶，同時也能更加關注這群孩子們的未來，彰化縣政府亦將持續挹注經費支持特殊教育，發揮國際身心障礙者日所提倡「有愛無礙、無私奉獻」的精神。

▲彰化縣長王惠美到場給予身障學生與家長溫情鼓舞，並和孩子們共同許願、交換聖誕祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲彰化縣長王惠美到場給予身障學生與家長溫情鼓舞，並和孩子們共同許願、交換聖誕祝福。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

評審委員指出，今年各組作品實力及素質大有進步，表現更勝往年，老師的辛勤指導及同學傑出表現令人感動。獲得國中組第一名的顏同學幻想自己養著一隻毛茸茸的貓咪，用畫筆描繪他與貓咪的生活想像。國小組紀同學用繽紛色彩及無限的創意與豐富的想像力，畫出精彩刺激的動物園之旅。