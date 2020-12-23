台新夢想家啦啦隊紅了　網認證顏值、曲線一流：進攻最兇

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台新夢想家啦啦隊紅了　網認證顏值、曲線一流：進攻最兇

娛樂中心／綜合報導

2020-12-23 18:42:50｜2020-12-23 18:45:26

▲台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy風采勝過球隊。（圖／P.LEAGUE YouTube、宋孟諱提供）
▲台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy風采勝過球隊。（圖／P.LEAGUE YouTube、攝影師宋孟諱提供）
新職籃聯盟P.League+開幕戰19日在彰化體育館開打，福爾摩沙台新夢想家雖然在主場落敗，但球迷仍給予高度肯定，除了精彩的賽事，觀眾還緊盯場上一大亮點，那就是夢想家的應援啦啦隊Formosa Sexy，有網友看完表演後笑誇：「進攻最兇的還是啦啦隊！」
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為迎接即將到來的聖誕節，Formosa Sexy成員都穿上特別訂製的白色深U背心、極短熱褲、絨毛外套，只見她們拿著彩球，隨重拍節奏賣力舞動，除了甜美笑靨，同時放送圓弧美胸、深邃事業線及鉛筆辣腿，整齊劃一的排舞和地板動作性感爆表，讓人看得血脈賁張。
Formosa Sexy的美貌驚豔網友，官方YouTube影片留言區，以及PTT都紛紛「蓋樓」討論，「推台新啦啦隊」、「台新啦啦隊很懂穿著」、「增加看球樂趣」、「看起來就是台新一隊獨大，啦啦隊的部分」、「夢想家啦啦隊真的香」、「至少夢想家啦啦隊贏了」、「啦啦隊的進攻太難阻擋了！」（編輯：楊穎軒）
▲Formosa
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▲Formosa Sexy成員外型亮眼。（圖／P.LEAGUE YouTube、攝影師宋孟諱提供）
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▲Formosa Sexy舞姿迷人。（圖／攝影師宋孟諱提供）
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▲Formosa Sexy成員美腿吸睛。（圖／攝影師宋孟諱提供）
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