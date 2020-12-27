美食巷仔內／台中暖男開的火鍋店　六種湯頭先試喝再選

台中人愛吃鍋物，火鍋店如何出奇制勝，得各憑本事創造亮點，近幾年經營網美餐廳火紅的HUN混餐飲集團，跨足鍋物市場推出「暖然」品牌，連連出招，不但獨創點餐前先試嘗湯頭服務，還將暖暖粥品端上桌，氣溫低於攝氏18度，吃火鍋還送暖暖包，要讓客人暖胃也暖身。

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▲位於台中中清路的暖然火鍋，氣溫低於18度，吃火鍋還送你暖暖包，有夠暖的。（圖／記者金武鳳攝)

× ▲位於台中中清路的暖然火鍋，氣溫低於18度，吃火鍋還送你暖暖包，有夠暖的。（圖／記者金武鳳攝)

位於中清路的暖然火鍋，是混餐飲集團繼混、JAI宅餐廳後，第三個品牌，事實上，也是現年31歲執行長陳詠翔，創業6年來第七家店，取名暖然，秉持的品牌理念是，讓每一位消費者「圓滿於胃、暖然於心，帶一顆溫暖的心回家」。

▲台中暖然火鍋，是個人鍋，價位在250元至600元間，隨個人點選肉品而異。（圖／記者金武鳳攝)

× ▲台中暖然火鍋，是個人鍋，價位在250元至600元間，隨個人點選肉品而異。（圖／記者金武鳳攝)

已經打造6家網美人氣餐廳的陳詠翔，深知鍋物市場是一線戰區，必須出奇招方能與市場區隔，暖然的獨特亮點是，點餐前提供試喝湯頭體驗，包括牛奶、石頭、蕃茄、桔醬、酸菜及剝皮辣椒六款湯底，都是先爆香再用大骨熬煮，口感多層次，陳詠翔說，儘管每一種都有獨特風味，但為了不讓客人「踩雷」，裝陳在六支瓶中的湯頭，可以一一試嘗，合胃口再選點，創舉讓初次上門客人大讚是「暖男」的貼心服務。

▲台中暖然火鍋有一道秘密武器是熬燉有味的粥品，給人暖心好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.23)

× ▲台中暖然火鍋有一道秘密武器是熬燉有味的粥品，給人暖心好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.23)

台中是美食天堂，消費者吃多了山珍海味，陳詠翔為暖然定位是「返樸歸真」風味，所以，一般火鍋店提供烏龍麵或飯搭配，暖然提供用蘿蔔、排骨等熬煮的粥品，陳詠翔說，印象中，小時候身體不適或腸胃不好時，媽媽都會熬煮一碗熱騰騰的粥給他吃。他說，粥是一種暖心食物，有媽媽味道，希望客人「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家」。

暖然歡慶新品牌上市，月底前用餐客人，加贈鮮美蛤蜊盤一份，更暖心的是時序入冬，只要當天氣溫低於攝氏１８度，用餐即送暖然限定鱷魚盒裝暖暖包，要讓上門客人暖胃又暖身，暖得徹底。