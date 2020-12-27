美食巷仔內／台中暖男開的火鍋店　六種湯頭先試喝再選

台中人愛吃鍋物，火鍋店如何出奇制勝，得各憑本事創造亮點，近幾年經營網美餐廳火紅的HUN混餐飲集團，跨足鍋物市場推出「暖然」品牌，連連出招，不但獨創點餐前先試嘗湯頭服務，還將暖暖粥品端上桌，氣溫低於攝氏18度，吃火鍋還送暖暖包，要讓客人暖胃也暖身。
位於中清路的暖然火鍋，是混餐飲集團繼混、JAI宅餐廳後，第三個品牌，事實上，也是現年31歲執行長陳詠翔，創業6年來第七家店，取名暖然，秉持的品牌理念是，讓每一位消費者「圓滿於胃、暖然於心，帶一顆溫暖的心回家」。
在眾多風味濃郁的湯頭中，極富客家味的桔醬最特別，入口柑橘清香盈繞舌尖，微酸滋味中和肉品很解膩；其次酸菜豬肚的酸，柔和自然，特別開胃。至於搭配鍋物沾醬，強推主廚獨家調製的客家桔醬，無論沾肉品或海鮮都「適配」，爽口又去油解膩！
台中是美食天堂，消費者吃多了山珍海味，陳詠翔為暖然定位是「返樸歸真」風味，所以，一般火鍋店提供烏龍麵或飯搭配，暖然提供用蘿蔔、排骨等熬煮的粥品，陳詠翔說，印象中，小時候身體不適或腸胃不好時，媽媽都會熬煮一碗熱騰騰的粥給他吃。他說，粥是一種暖心食物，有媽媽味道，希望客人「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家」。
暖然歡慶新品牌上市，月底前用餐客人，加贈鮮美蛤蜊盤一份，更暖心的是時序入冬，只要當天氣溫低於攝氏１８度，用餐即送暖然限定鱷魚盒裝暖暖包，要讓上門客人暖胃又暖身，暖得徹底。