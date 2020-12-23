何志偉自述頭暈、喉嚨腫　網友怕「病遁」：明天投票嗎？

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何志偉自述頭暈、喉嚨腫　網友怕「病遁」：明天投票嗎？

記者吳承翰/綜合報導

2020-12-23 18:19:48｜2020-12-23 18:24:00

何志偉
▲民進黨立委何志偉自述頭暈、喉嚨腫，已經去醫院做篩檢，網友留言認為他想藉病閃躲24日的萊豬表決大戰。　（圖／翻攝何志偉臉書）
立法院本會期攻防重點都在含萊克多巴胺美豬解禁，朝野將在明（24）日上演表決大戰，透過贊成票、反對票，每位立委的態度一覽無遺。但在表決前夕，民進黨立法委員何志偉下午接近5點時，發臉書自述他頭暈、喉嚨腫，都是染上新冠肺炎可能會出現的症狀，他表示已經去做了篩檢，希望是陰性，但比起身體狀況，留言的網友反而更關心「明天會去投贊成萊豬票嗎？」
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台灣防疫因紐籍機師染疫趴趴走破功，時隔超過250天再度出現本土感染，全台人心惶惶，而時間點恰逢萊豬表決大戰前夕，對於民進黨立委來說，投下反對票（反對萊豬解禁行政命令）違逆黨意，恐面臨黨紀開鍘；投下贊成票又是多數選民期待不符，區域立委想拚連任，會成為選戰的包袱。
在開完中常會後，何志偉發臉書，說他人在醫院，後續的行程全部取消，因為他覺得頭暈、喉嚨腫、很不舒服，他還說「也許是最近太忙了，晚上經常熬夜，也許是別的原因。」何志偉表示會在醫院做篩檢，希望結果是陰性，也感謝醫護人員對防疫的貢獻，貼文中附上一張他把口罩摘下來的自拍照。

而下方留言的網友，不少人關心他身體健康狀況，但也有人認為時間點太湊巧，質疑「無病裝有病閃躲明天表決就不好了」、「請問你明天原本打算支持萊豬？還是反對萊豬？」、「這樣就不用昧著良心去投票了」。
▲網友留言質疑何志偉想藉病閃躲24日的萊豬表決大戰。　（圖／翻攝何志偉臉書）
▲網友留言質疑何志偉想藉病閃躲24日的萊豬表決大戰。　（圖／翻攝何志偉臉書）
 
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