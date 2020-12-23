影／先進紡織設備人才育成基地　工業局培育人才

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彰化八卦南麓的社頭曾以襪子的故鄉打響名號，更創造台灣經濟奇蹟、寫下輝煌歷史，但隨著這幾年投入織襪產業的人越來越少，機台操作技師專業的技術無法傳承下去，導致整個織襪產業面臨逐漸沒落的危機。
經濟部工業局於2018年12月為進一步協助中部紡織產業升級轉型，在社頭織足藏樂館特成立「先進紡織設備人才育成基地」，此基地具備全電腦圓編、經編與橫編等先進機械，整合特殊關鍵材料連結在地學界能量，打造紡織製造創新整合平台，促成產學研合作架構聯盟快速反應體系，聚焦高附加價值之戶外運動休閒紡織品，以期促使台灣紡織產業升級與轉型。
達德商工機械科主任何昆霖表示，過去工研院多半推動大專院校人力培訓，但往往因為學生並非當地人，而人才無法留在當地，問題依舊存在，這次真正培訓「在地人才」，由線上業師指導，以訂單式培訓專業人力，且未來薪資能保障在35000元以上。
何昆霖說，未來學生每周會固定到「先進紡織設備人才育成基地」上課，培訓完成後，會實際到在地廠家實習，還讓學生畢業即就業，協助媒合廠家申請勞動部與教育部青年就業領航計化，以及青年除續就業方案，能保障薪資在35000元以上。
達德商工校長許維純表示，學校致力推展技職教育，連續2年在周末假日開設「技能精進專班」，也帶領學生到職場體驗，這次由工研院提供合作計畫與經費，一同培育專業人才，希望能與社頭織襪產業攜手，共同解決人才斷層的困境。