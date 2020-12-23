影／先進紡織設備人才育成基地　工業局培育人才

社頭鄉織襪產業興盛，產業卻面臨織襪機台維修人才斷層，工業局在社頭成立「先進紡織設備人才育成基地」，鎖定達德商工學生，推出客製化「訂單式培育人才專案計畫」，為地方織襪產業量身打造人才，未來能直接進入產業界服務，為社頭傳產業注入新活力。

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▲工業技術研究院技師張宏儒教導達德商工首批培訓學生，織襪生產過程故障排除示範教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲工業技術研究院技師張宏儒教導達德商工首批培訓學生，織襪生產過程故障排除示範教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

彰化八卦南麓的社頭曾以襪子的故鄉打響名號，更創造台灣經濟奇蹟、寫下輝煌歷史，但隨著這幾年投入織襪產業的人越來越少，機台操作技師專業的技術無法傳承下去，導致整個織襪產業面臨逐漸沒落的危機。

▲達德商工學生展現學習成果的作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲達德商工學生展現學習成果的作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

經濟部工業局於2018年12月為進一步協助中部紡織產業升級轉型，在社頭織足藏樂館特成立「先進紡織設備人才育成基地」，此基地具備全電腦圓編、經編與橫編等先進機械，整合特殊關鍵材料連結在地學界能量，打造紡織製造創新整合平台，促成產學研合作架構聯盟快速反應體系，聚焦高附加價值之戶外運動休閒紡織品，以期促使台灣紡織產業升級與轉型。

達德商工機械科主任何昆霖表示，過去工研院多半推動大專院校人力培訓，但往往因為學生並非當地人，而人才無法留在當地，問題依舊存在，這次真正培訓「在地人才」，由線上業師指導，以訂單式培訓專業人力，且未來薪資能保障在35000元以上。

何昆霖說，未來學生每周會固定到「先進紡織設備人才育成基地」上課，培訓完成後，會實際到在地廠家實習，還讓學生畢業即就業，協助媒合廠家申請勞動部與教育部青年就業領航計化，以及青年除續就業方案，能保障薪資在35000元以上。

▲織襪產業的人越來越少機台操作技師專業的技術無法傳承下去，工業技術研究院技師張宏儒教導達德商工認識複雜的織襪機台各零件構造與原理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

× ▲織襪產業的人越來越少機台操作技師專業的技術無法傳承下去，工業技術研究院技師張宏儒教導達德商工認識複雜的織襪機台各零件構造與原理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 23）

達德商工校長許維純表示，學校致力推展技職教育，連續2年在周末假日開設「技能精進專班」，也帶領學生到職場體驗，這次由工研院提供合作計畫與經費，一同培育專業人才，希望能與社頭織襪產業攜手，共同解決人才斷層的困境。