台大新竹生醫分院聖誕點燈　企業捐贈2.2萬片醫護口罩

耶誕節將至，防疫也不能鬆懈！台大醫院生醫園區分院今(23)日獲贈由太和殿麻辣公司董事長沈琬和勝凱科技公司董事長馮文和，共同捐贈的2萬2000片「耶誕」限定版的醫療用

口罩

，期盼透過節日的祝福、一起傳達對

醫護人員

防疫的關心。

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▲台大醫院生醫園區分院今日獲贈「耶誕」限定版的醫療用口罩。(圖/記者金祐妤攝,109.12.23）

× ▲台大醫院生醫園區分院今日獲贈「耶誕」限定版的醫療用口罩。(圖/記者金祐妤攝,109.12.23）

台大醫院生醫園區分院余忠仁院長表示，分院自去年12月開院以來，即遇到嚴峻的國際性COVID-19疫情挑戰，對於一家正準備提供服務給民眾的新開設醫院而言，極度不利於開展醫療業務，此外也遇到採購完畢的醫療儀器設備無法進口等困境，需要一一去克服；但是生醫分院在這場防疫之戰並沒有缺席，一方面配合衛生局篩檢政策，提供篩檢服務，也配合調度病房收治相關須隔離或需治療的病人，讓病人恢復健康離院。

沈琬說，她今年在台大醫院開刀治療，很感恩台大醫院醫療團隊的盡心照顧，所以把自家生產的醫療用口罩，設計出5款「耶誕版」後，跟馮文和一起捐贈回饋給台大生醫園區分院的醫護人員們使用，這次捐贈的醫療用口罩，除有99.9%的防護力，上面的耶誕圖案設計，到整個口罩的生產製作全都在台灣。

▲台大醫院生醫園區分院今日獲贈5款圖案的「耶誕」限定版醫療用口罩。(圖/記者金祐妤攝,109.12.23）

× ▲台大醫院生醫園區分院今日獲贈5款圖案的「耶誕」限定版醫療用口罩。(圖/記者金祐妤攝,109.12.23）

希望這個台灣製作和創作的「耶誕版」口罩，除了給醫護人員最好的保護，也能讓患者看到帶來好心情，農曆年還將有牛年的賀歲版，請民眾期待。