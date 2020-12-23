台塑獎助學金發放　麥寮鄉、台西鄉1082學子受惠

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台塑獎助學金發放　麥寮鄉、台西鄉1082學子受惠

記者洪佳伶/雲林報導

2020-12-23 20:40:00

台塑獎助學金發放　麥寮鄉、台西鄉1082學子受惠
▲台塑企業王詹樣基金會23日、24日發放麥寮鄉、台西鄉弱勢家庭子女獎助學金。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.23）
台塑企業「王詹樣基金會-獎助學金」今（23）日、明（24）日至雲林縣麥寮鄉、台西鄉發放，本次共計1,082名學子受惠，總金額高達303萬元，從93年開辦至今已嘉惠1萬8千多名學子，受獎人數從開辦至今逐年增加。
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「王詹樣基金會-獎助學金」對象，低收入戶大學生每人1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2千5百元，高中1千5百元，獎助學金不僅僅是給學生的鼓勵，更重要的，是一種無形的支持力量，許多麥寮鄉、台西鄉學子甚至表示，自己從高中至現在就讀大學，已經領取超過五次台塑企業獎助學金，牆壁上有一區貼滿台塑企業獎狀，每次看到總能激勵自己，努力讀書創造下學期領台塑獎助學金的機會。
自今年開始，為符合現今網路世代，台塑企業將申請表單及審核結果公告於「台塑企業-六輕之美」網站上，此方式獲得不少鄉民好評，於外縣市就讀的學子再也不用舟車勞頓的回鄉拿取紙本申請表，透過網路下載即可，並於每年五月及十二月中旬將審核結果公佈於網頁上，讓家長及學子能提前查詢是否通過申請，未通過者也可於網頁上瞭解未通過原因，讓鄉親們紛紛表示便利許多。

麥寮鄉共7百多人受獎，鄉內一位林媽媽表示，今天是代替兩名女兒來領取獎助學金，雖然自身家庭為中低收入戶，但對於孩子的教育從小就很重視，兩女也很爭氣，每學期成績都有達到申請獎學金資格，並且將獎學金的錢拿去補貼補習費，很謝謝台塑企業當鄉親的好厝邊，獎助學金不僅讓他們能減經濟上負擔，也讓子女學習懂得感恩。

台塑企業表示，「台塑企業-王詹樣基金會」為提升雲林縣學童午餐營養，於2019年起捐贈雲林縣國中小學午餐食材經費，並使用雲林縣在地食材，不僅嘉惠學童吃得健康營養，更幫助在地農漁牧業，此外，基金會更積極推動早療服務提升計畫，幫助80多個早療單位，亦與雲林第二監獄長期合作，協助提供多面向輔導，建立收容人正面態度及學習一技之長等；台塑企業秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」理念，持續為社會各個角落奉獻，服務對象涵蓋各個年齡層，發揮台塑企業回饋在地精神，從小落實教育扎根，不僅帶動向學風氣，更期許培育更多優秀人才，並使更多弱勢族群受益。
▲台塑企業王詹樣基金會23日、24日發放麥寮鄉、台西鄉弱勢家庭子女獎助學金。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.23）
▲台塑企業王詹樣基金會23日、24日發放麥寮鄉、台西鄉弱勢家庭子女獎助學金。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.23）
 
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