桃園愛心團體送鞋暖雲林 弱勢學童雀躍不及穿新鞋
記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導
2020-12-23 21:00:00
桃園市圓夢愛心關懷協會與財團法人公益傳播基金會寒冬送暖，捐募購置1012雙新鞋，23日上午在斗南國小捐贈給雲林縣53所學校及單位的弱勢學童，縣長張麗善到場感謝贈鞋送暖給弱勢學童。
桃園市圓夢愛心關懷協會與財團法人公益傳播基金會共同募集40萬餘元採購1012雙新鞋，捐贈雲林縣53所學校及單位的弱勢學童，23日上午在斗南國小舉辦捐贈儀式，各受贈學校及單位均派代表接受捐贈，學童接過新鞋後都非常雀躍而迫不及待穿上新鞋，場面相當溫馨。桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，該會至今已成立滿三年，前身是謝慧謹愛心團隊，多年來堅守「每月一愛心善行」宗旨，募集臉書及社會各界的資源散發到社會各個角落，耶誕節愛心贈鞋活動今年邁入第七年，第一站從桃園出發，接著由台東、花蓮、高雄、屏東、嘉義、台南一路往北送愛，今年送抵雲林，希望藉此贈鞋活動，讓雲林縣弱勢學生都感受到各界的愛心，並期勉學生努力學習，將來有機會也能服務及回饋需要幫助的人。縣長張麗善表示，感謝桃園市圓夢愛心關懷協會在謝惠謹理事長帶動之下，號召愛心人士共同捐贈雲林縣1012雙鞋子，嘉惠53所學校及單位，讓許多弱勢孩子從腳底溫暖到心裡，雲林縣積極推動品德教育，以禮義廉恥為架構，教導孩子要守規矩、有禮貌，懂得孝順、明辨是非，相信孩子們一定會抱持感恩的心，感謝協會的愛心捐助，讓他們度過一個溫馨的耶誕節。