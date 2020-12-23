房市「價量齊揚」導致政府打房　賴正鎰估明年推案少1成

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全台今年房市整體來看由中台灣領軍，根據商總分析，台中推案成長幅度超過3成，其次為新北及桃園。賴正鎰指出，台中房產夯的原因是中部為台商大本營，加上中科年產值持續擴大到8500億元，以及重大建設陸續到位，湧入科技移民，近2年增3萬人達到281.8萬人，僅次於新北市402萬人，拉高中部消費力與房產剛性需求；另外，交通機能升級優化也磁吸衛星縣市移居，所以水湳經貿園區、北屯洲際棒球場、捷運總站特區及烏日高鐵特區三處地段是推案熱區，甚至外溢，讓彰投地區推案量也激增。
賴正鎰說，土地價格飆漲加上國際原物料廢鋼和鐵礦砂等料源短缺、價格一再調高，再遇上台灣營建工人斷層很嚴重，泥水工和鋼筯工、電焊鐵工大家在搶，工資翻倍，整體產業狀況並不如外界想像有炒作房價空間，過去每個建案毛利率約13％，平均每案進行3年，平均僅4％利潤，現在毛利率更降至8％左右，平均不到3％，建商微利時代來臨。
展望2021年，賴正鎰預估，2021年房市將有五大現象，首先是房價短期內受壓抑，但建商不會有降價行動，呈現平盤局面；投資買家縮手，首購族再度撐盤，小宅續旺；土地價格逐年上揚，危老及合建為建商主戰場；地上權標售案受信用管制影響，標脫率下降；最後，限貸令限縮購地貸款成數，土地需求降溫，推案量減少。
另外，對於政府打房，賴正鎰認為，2014年以來，房市至今仍未復甦，目前雖然看似景氣良好，但大多是小坪數、首購族的買氣為主，過去銷售主力的百坪以上建案，仍未見請色；此時，政府又接著打房，實在「太狠了」，彷彿是「好不容易滾開的水，被冷水一澆」，不應該是看到好景氣就打，應該得要尊重市場機制。
賴正鎰建議，央行對土地、餘屋貸款倉促祭出限貸令，恐會影響後面數十萬營建相關的從業勞工生計，希望給予至少半年緩衝期，並檢討相關配套措施；另針對缺工問題，希望放寬降為基地面積300坪、建築樓地板面積在2000坪以上的建案，都可進外籍移工，讓多數中小型建案都能符合門檻。
商總不動產委員會主委、不動產代銷公會理事長謝坤成也說，政府打房此次針對紅單交易，是「一打、二打、三打，要打到死為止」，但確實包含桃園青埔、新竹、台中等部分地區，房價今年漲的驚人，不過若是理性來看，今年價格高揚，很大部分是因為地價上漲，
謝坤成指出，過去地是只有建商在買，但今年受到台商回流等影響，許多資金一直回來，而這些台商、投資客也跟著建商一起投資買地，導致地價高漲，「地就是建商的原料」，所以建商也得跟著調高售價。
謝坤成認為，以業者立場來看，確實希望紅單操作這些房地產市場畸形、不正常的手段，會受到遏止，讓房地產業有正常、健康的發展，但政府打炒房就像管小孩，「不乖打得要死，乖就寵得要死」，這樣並未對整體房市有好處。