「雲水千流」風格記憶展　北港水道頭盛大開展

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雲林縣副縣長謝淑亞表示，本次『雲水千流』展示規劃以北港水道頭歷史及媽祖文化宗教信仰為核心主題，從水源與母親的概念出發，透過水道頭園區場域的設置脈絡來設計展覽模式與內容，展覽從雲林及北港水道頭的文化歷史脈絡為回朔記憶的起點，結合當代美學體驗，從淨水場的淨水過程作為展覽的軸線設計，轉化整體概念來述說展覽的內容、想法與理念。希望藉由人文、宗教、信仰、產業呈現北港溪是笨港的母親之河，而媽祖更是北港文化底蘊的基石。
這次常設展以自來水的淨化流程為主要軸心，並以設計與藝術為手法轉換展示內容，策展人希望透過不同於科普與一般文物展的設計手法，讓民眾自然感受到具有未來感的水廠，同時，為未來空間再利用鋪墊出一個創新的可能性，延伸園區觀光的效益。
雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，特展邀請多位曾奪得德國紅點設計大獎的年輕藝術家聯手完成，以『北港』與『水』為主題延伸他們的創作的展覽，意圖透過邀請新生代設計師與藝術家參與創作/展出，吸引更多年輕世代的關注、並從不同面向強化人們對北港以及水道頭園區的全新感受與特別印象。
「雲水千流」展覽期間從2020年12月23日至2021年1月23日止，展覽地點為北港自來水廠歷史建築群（北港水道頭文化園區）。開放時間為每日上午9點至下午5點。開展記者會邀請雲林縣知名的咚咚舞蹈團開場演出，以舞蹈展現水的元素。此外現場亦可欣賞由雲林縣文化貢獻獎得主紀雅博老師所蒐藏將近百年的北港水道頭藍晒圖檔案，一窺90年前北港水道頭的原初模樣。