自主健康管理期間趴趴走吃火鍋　衛生局開罰1萬元

全球新冠肺炎疫情急遽攀升，確診個案已突破7,600萬，死亡個案超過170萬人；國內境外移入個案數也隨之增加，但近期又驚爆高市有一例境外移入確診個案，居家檢疫期滿後，自費檢驗才確診，但自主健康管理首日未等待報告結果，未戴口罩至人潮眾多的公共場所 ，不僅趴趴走還與同事共鍋吃火鍋，高雄市衛生局依法開罰1萬元。

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據統計12月15日至22日期間，全國確診病例數26人，於「自主健康管理」期間確診人數14人，占總確診人數53%，也顯示落實自主健康管理防疫措施之必要，高市衛生局指出，近期高雄市曾有一例境外移入確診個案於入境14日居家檢疫期滿後，自主健康管理期間首日，前往醫院自費採檢，該民眾未等待檢驗報告結果即於當日外出與9名同事聚餐吃火鍋，時間長達1.5小時。

▲ 12月15日至22日全國新增病例列表。（圖／衛生局提供）

衛生局進一步說明，依據中央訂定之「具感染風險民眾追蹤管理機制」，居家隔離/檢疫期滿者應再自主健康管理7天、有症狀曾前往就醫採檢者則應自主健康管理14天，自主健康管理期間，無症狀者應避免前往出入公共場所，外出全程佩戴醫用口罩。如有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或身體不適者，不得搭乘大眾交通運輸工具，並應儘速就醫。如未確實遵守各項自主健康管理規定，如違反最高可處30萬元罰鍰。

高雄市流行疫情指揮中心表示，今(109)年截至12月22日止，高雄市確診101例，無本土病例；12月份前兩週，高雄市就新增了10例境外移入病例，請市民朋友務必於居家隔離/檢疫期滿後，確實做好自主健康管理，並配合「秋冬防疫專案」，出入8大類場所應正確佩戴口罩，落實社交距離及做好勤洗手等個人衛生防護。