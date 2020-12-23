何志偉「急掛病號」 藍委：有更多這種人就能擋萊豬
新頭殼newtalk
2020-12-23 19:55:30
立法院明將表決攸關開放萊豬進口的9項行政命令，但在決戰前夕，民進黨立委何志偉透過臉書宣布，因頭暈生病，已到醫院做病毒篩檢，因此將缺席「後續所有的行程」，更被認為將缺席明天的萊豬表決。國民黨今（23日）晚舉行反萊豬食安守夜的活動現場，國民黨立委謝衣鳳也稱，如果有更多這樣的人出現，明天的萊豬行政命令就有可能擋下來。
何志偉下午透過臉書表示，因為覺得有點頭暈，喉嚨有點腫腫的，很不舒服，因此已到醫院就診，且會立刻在醫院做病毒的篩檢，也會盡可能的自我管理避免接觸他人。何志偉不僅稱，「希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人」，更提到「跟大家抱歉，我現在人在醫院，後續所有的行程都取消了。」也因此，國民黨晚間舉行食安守夜活動期間，謝衣鳳也提到，今天下午看到臉書上就有一位民進黨立委，說已經生病，可能接下來的行程都沒有辦法參加，明天也沒辦法到立法院投票，如果明天有更多這樣的人出現，明天9項萊豬行政命令就有可能擋下來。
國民黨更號召民眾打電話給各自選區的立委，施壓對9項萊豬行政命令投下反對票。謝衣鳳表示，只要電話打得越多，相信民進黨立委還是會對萊豬行政命令投下反對票。新聞來源為Newtalk 新頭殼