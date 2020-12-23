新進義消拜師學藝 嘉義縣辦師徒制授業儀式
記者陳惲朋／嘉義報導
2020-12-23 21:20:00
嘉義縣消防局109年度召募32名義消人員，義消總隊今(23)日下午6點首辦的「新進義消人員師徒制授業儀式」，由嘉義縣義消總隊總隊長張明達、嘉義縣消防局長呂清海共同主持，場面隆重而溫馨。
今年度義消總隊計召募32名義消人員，其中有2位女性義消，嘉義縣義消總隊為經驗順利傳承，今天晚間在番路鄉仁義湖岸大酒店，舉行嘉義縣首創的「新進義消人員師徒制授業儀式」由資深義消人員傳承經驗與授業。嘉義縣消防局表示，目前整個義消總隊部計有27人，第一大隊401人、第二大隊479人、第三大隊499人，未來將召募更多具熱情的民眾加入消防行列，這次首創師徒制授業儀式，由新進義消生力軍所屬義消單位分隊長做「師傅」，現場請新進義消人員一字排開，向資深指導老師鞠躬行禮，並以高跪姿態，由義消總隊總隊長張明達和師傅們幫徒弟「戴上消防帽，上扣環」，象徵無私傳承消防經驗，及指導各項勤業務知識及技能精神，完成師徒制授業儀式。
義消總隊長張明達指出，藉以本次授業儀式，期勉新進義消人力在師傅引領下學習環境，期許他們以認真負責的態度，學習正確的消防知識，熟練消防技能，平安順利的完成每一次救災救難任務，期盼不因城鄉差異，人口老化、資源分配不均，透過新進義消人員努力，紓解人力不足情況，並齊心為救災安全而努力。