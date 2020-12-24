獨／疫情影響跨年晚會？黃珊珊：嚴重恐封街放101煙火
獨／疫情影響跨年晚會？黃珊珊：嚴重恐封街放101煙火
記者丁上程/台北報導
2020-12-24 15:20:36
台灣維持253天新冠肺炎本土案例零確診，在22日宣告破功。案765的紐西蘭籍長榮機師，傳染給一名30多歲的台灣籍女子。由於適逢年尾，各地都在準備舉辦聖誕節、跨年晚會等活動。而案765的確診案例足跡都在北部，台北市首當其衝。北市府負責防疫相關指揮工作的副市長黃珊珊，在接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，如果真的嚴重到中央取消全國的大型群聚活動，「可能就要封街放煙火」。
黃珊珊表示，針對案765傳染給案771的本土確診案例，北市府方面絲毫不敢大意。即將而來的跨年晚會如何因應？黃珊珊強調，台北會有一個很特別的狀況，就是即使跨年晚會改採線上直播的方式進行，101還是要放煙火。「大家在馬路上看煙火，我們總不可能把他趕走吧？」黃珊珊說，「也就是說這個活動，101煙火是一塊，台北市的跨年舞台是一塊，就算我跨年舞台變成線上，101煙火可能還是很多人在外面聚集，那個部分我們就要做一些宣導」。而若北市疫情持續升溫，甚至到嚴重的地步，黃珊珊也強調，如果真的嚴重到連群聚活動都不可以，中央已經宣布停止所有群聚活動，「我們可能就要封街，讓他放煙火跟表演。」黃珊珊說，「但是他會是一個動態式的變化，也要看這幾天整個是不是還有所謂，包括這兩個人他們的接觸者，是不是還有所謂發病，以及檢疫的結果」。而針對跨年晚會的防疫相關作為，黃珊珊也在22日晚間與衛福部長陳時中的視訊會議中提到，希望能將「自主健康管理」人員的資料，也列在警方的「電子圍籬」資料庫中。「警察系統的電子圍籬，裡面只有居家隔離跟居家檢疫。但每年都會有一些生病的人進到跨年晚會的救護站，我們是不是也可以透過資料，發現這個人是否也是『自主健康管理』名單內的人？」黃珊珊說，「這些人是不可以來參加活動的，如果他們違反規定了，我們也可以幫中央抓出這些人，不只在防疫上能夠有所防範，對我們救護站的人員也會比較安心」。