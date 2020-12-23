告別惱人下背痛 長庚運用微創內視鏡減壓手術
記者陳惲朋／嘉義報導
2020-12-23 20:44:08
中老年人經常因為下背痛困擾不已，嚴重者可能因疼痛糾纏而影響生活品質，美國就有一份研究統計指出，一生中至少85%的人會遭受下背痛症狀的困擾；嘉義長庚醫院對惱人的下背痛，以傷口較小的內視鏡手術，達到高滿意度的醫療方式。
長庚醫院表示，造成下背痛症狀的可能原因很多，其中最常見的還是退化性脊椎病變，其他包括外傷、感染、腫瘤等，退化性脊椎病變引起的下背痛，常常伴隨腳的痠、麻、痛，或是感覺異常，並隨著退化日益嚴重而出現「間歇性跛行」情況，即越走越痠痛需時常停下來休息。嘉義長庚醫院腦神經外科陳國泰醫師舉例指出，一位60歲從事服務業多年的男病人，過去幾年偶爾下背痠痛，症狀大多在休息後就獲得改善，近半年開始出現右腳麻痛的情況，疼痛情況逐漸變的嚴重，行走距離較過去明顯縮短，吃了診所開的止痛藥也無明顯改善。
陳國泰醫師說，患者經過檢查發現，在第五腰椎及第一薦椎之間有椎管狹窄情況，並無明顯脊椎滑脫或不穩定的現象，經討論各種治療選項後，病人選擇傷口約1公分的新式「經皮內視鏡腰椎減壓手術」，術後症狀明顯改善並恢復良好，於手術後第3天出院；出院後即恢復一般日常生活作息，約兩周後開始從事輕度工作，門診追蹤也無手術後脊椎滑脫等併發症出現。陳醫師表示，對於退化性腰椎狹窄病變的手術治療，目前趨勢逐漸朝向微創減壓手術以減少手術風險、術後疼痛、及縮短病患恢復期，提升術後的生活品質，微創內視鏡手術不僅是未來的醫療發展趨勢，對於擔心手術風險與術後疼痛不適的病患更是一大福音。