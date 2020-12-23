食安之夜最後怒吼！蔣萬安：蘇貞昌不要騙完神明又騙人民

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食安之夜最後怒吼！蔣萬安：蘇貞昌不要騙完神明又騙人民

記者吳承翰/台北報導

2020-12-23 21:02:47｜2020-12-23 21:06:48

蔣萬安
▲國民黨立委蔣萬安表示，政府說會讓人民自由選擇，但堅持不標示是否含來客多巴胺，要民眾打電話給他們選區的民進黨立委，要蘇貞昌不要騙完神明騙人民。　（圖／記者林柏年攝）
立法院國民黨團今晚（23日）舉辦「最後的晚餐」反萊豬線上直播晚會，負責審理食安法的衛環委員會召委蔣萬安致詞時，指出行政院長蘇貞昌始終不願意在有萊劑的肉品上確實標示「含有萊克多巴胺」，只願意承諾標示產地，卻又總愛把「讓人民有選擇權」掛在嘴邊。蔣萬安要民眾晚會結束後，打電話他們選區的民進黨立委，希望他們懸崖勒馬，更要「蘇貞昌不要騙完神明又來騙人民。」
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蔣萬安表示，民進黨政府奉為圭臬的CODEX（國際食安法典），其實是2012年在美國強勢主導下，動用表決才以67：69，兩票之差過關，代表投票的委員會對於萊劑疑慮其實很高，在標準訂立後，歐盟、中國、俄羅斯仍禁止使用萊劑。
蔣萬安直呼蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，一直在用似是而非的言論唬弄台灣人民，「人民很卑微要求，希望政府標示有沒有含萊克多巴胺就好，結果這個政府只願意標產地，就是不標萊劑，不標示人民就沒辦法辨識，就沒辦法選擇吃不吃。」
蔣萬安表示，政府說標示萊劑會造成貿易歧視，但歐盟、中國、俄羅斯，全面禁止進口，也沒被告上WTO，美國還為了對這些地方外銷豬肉，要求國內畜牧場減少使用萊劑，從最高峰有八成畜牧場使用，到現在降至兩成，結果蔡英文政府要收這些地方都不吃的萊豬，「我們要堅定勇敢站出來跟政府說，告訴你選區的民進黨委員，明天就要進行表決，要求他們投下反對票，告訴蘇貞昌，不要欺騙完神明後欺騙人民」。
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