擋萊豬劍指公投 江啟臣：黨意凌駕民意、代議制度失衡
擋萊豬劍指公投 江啟臣：黨意凌駕民意、代議制度失衡
記者吳承翰/台北報導
2020-12-23 21:52:12
立法院24日將進行萊豬解禁表決，國民黨團於今晚（23日）舉辦「最後的晚餐」反萊豬線上直播晚會。國民黨主席江啟臣於活動尾聲壓軸致詞，他呼籲民眾不要放棄，活動結束後要打電話給選區的民進黨立委向他們施壓，但他也預期在表決大戰中，民進黨立委仍會「黨意凌駕民意」，江啟臣指出從下周開始，就要進行食安公投第二階段連署，代議制度失衡，就要用公投讓人民自己作主。
今晚的活動國民黨原本向號召2000人到立法院南側的濟南路集會，由於新冠肺炎疫情在台灣升溫，黨團臨時踩剎車，要民眾透過直播參與，實際到場民眾約百來人左右。江啟臣痛批蔡英文「選前說一套、選後做不到」，永遠雙重標準，別人不行，就她可以，「要她來國會報告，不要；我送辯論申請給她，到現在沒有下文；她之前說一定會跟人民、社會溝通，現在我們只看到國會用多數暴力輾壓民意。」江啟臣呼籲民眾，24日投票，要睜大眼睛看哪位立委投下贊成，強迫人民吃下萊豬。
江啟臣表示，蔡英文把進萊豬和國家利益綁在一起，但人民健康被侵害，哪還有國家利益可言，「我遇到AIT（美國在台協會）也明講我們反對萊豬，不光是我，全國民黨團上下都參加遊行了，立場非常清楚。」演說的最後，江啟臣認為，民進黨立委在表決大戰中仍會倒向黨意那邊，「明天不會是主戰場，只會讓你看到代議制度失衡。」他表示下一個戰場會是在明年8月的公投，國民黨下禮拜就會進行第二階段連署，要遍地開花，直接訴求民意，讓人民用選票決定他們吃什麼豬肉。