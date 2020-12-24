2021「4星座」事業運最旺！這1位正財不斷　存款倍數上漲

離2021愈來愈近了，在新的一年，你的事業發展又會是如何呢？能不能得到貴人照拂？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈2021年能得到貴人提攜、事業最旺的「4星座」，趕快來看自己有沒有上榜吧！請同時參考太陽、上升星座。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了2021年「4星座」事業運超好、貴人爆棚。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了2021年「4星座」事業運超好、貴人爆棚。（示意圖／取自 pixabay ）

上半年木星進駐雙魚的「玄秘宮」，無形中替你趕跑許多小人，下半年及年底，木星又將換座至你命宮進駐至2022年，雙魚可說是好運無法擋了！事業上有望透過貴人牽線，而喜獲一個難得的出差外派、或是接下大案子、大客戶的機會，請一定要好好把握，你將有望邁向事業巔峰。而想要跳槽轉職的雙魚，也能如願找到薪資、待遇都非常不錯的公司，讓你終於可以好好穩定下來了。2021對雙魚而言，是小人退散、事業屢創佳績的一年。





第三名、白羊座





2021年木星在你的貴人「福德宮」照拂，說到貴人運最旺的絕對非白羊莫屬了！幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。新的一年，無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力、還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。2021是白羊座事業一鳴驚人的一年。





第二名、處女座





2021年，木星在處女的「工作宮」閃耀，你在事業上可說是企圖心滿滿、能量十足了。新的一年，你真的很想在工作上證明自己，而有吉星護體，無論任何工作交到你手上，你都能順利成功上岸、做出亮眼成績；這樣的好表現自然能贏得領導、客戶的賞賜，你很快就要升官加薪了。另外新的一年，部分處女開始對創業感興趣，你能得到貴人的指點提示，順利開展自己事業，一開頭就能業績爆棚。2021不管是創業或是上班族的處女，都會是名利雙收、意氣風發的一年。





第一名、金牛座





2021年，木星在你的「事業宮」拱照，金牛的工作可說是吉星高照、順風順水了！事業上你更懂得多做事、少說話的硬道理，穩紮穩打的賺錢模式讓你順利趨吉避凶，也為你招來許多貴人，讓你做事更加事半功倍。事業上有木星護體，讓你正財連番漲；財運上更有守護吉星「金星」加持，讓你守住財庫，成功讓錢財只進不出。看著存款數字不斷成倍數上漲，事業上又是順風順水，就是2021你最開心的事。





十二星座【2021事業財運】關鍵字





白羊【開年好運】金牛【事業翻身】





雙子【犧牲奉獻】巨蟹【貴人贈財】





獅子【聽天由命】處女【工作順利】





天秤【偏財降臨】天蠍【好運自來】





射手【柳暗花明】魔羯【財運爆棚】





水瓶【順風順水】雙魚【得人寵愛】





同時參考太陽、上升。

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