「不要再獵巫771」王浩宇發聲：什麼時候PTT崩壞成如此

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，許多網友在王浩宇臉書留言說，「鄉民的正義？」、「仇女聖地你不知道嗎？」、「PTT就一堆噁男聚集地啊」、「真的要給她隱私，不然以後叫她怎麼面對社會」、「我也覺得PTT好像長歪了，很容易變成帶風向造謠言的地方」、「崩壞個鬼==PTT本來就長這樣 是網軍進去讓PTT泛政治化才變成你熟悉的樣子」、「雖然我認同你說的，但講到ptt崩壞，你也出了不少力就是了」。
對於王浩宇的「痛心疾呼」，PTT的網友紛紛回應：「不受歡迎人物表示PTT怎麼崩壞成這樣，嗯？」、「他還敢說這種話喔，當年他用ipobar搞得PTT雞飛狗跳是當使用者都忘了嗎」、「說個笑話，王浩宇批評ＰＴＴ」、「不是，這個人就是搞爛PTT的大元老阿」、「怎麼不去查查八卦板各路網軍？各方勢力在那帶風向造謠，可以辦的不是嗎？」、「還不是你們害的」、「佛地魔好意思說這種屁話」。
然而，被戲稱為「PTT佛地魔」的王浩宇，也曾是不少網友眼中的「PTT亂源」之一。 根據維基百科資料，2009年7月，王浩宇所屬的ipobar公司屢在批踢踢(PTT)八卦板轉貼ipobar相關新聞置入性行銷。八卦板不堪王浩宇長期鬧板，便舉辦是否禁止張貼王浩宇及ipobar訊息的票選；但三小時後，八卦板板主接到王浩宇來電，王浩宇假冒批踢踢站方要求撤除票選活動，否則將提告，讓板主覺得受到威脅並離職。
時任批踢踢新聞站長高嘉瑜指出，王浩宇長期利用批踢踢高瀏覽人次，以散播不實訊息或狂打廣告方式宣傳自己的ipobar；如王浩宇曾散布「批踢踢將商業化」的假消息，接著又不斷貼文宣傳ipobar的活動與銷售產品。批踢踢站長隨即公告「本站不歡迎ipobar及王浩宇相關人士」，認定王浩宇長期利用不同帳號散發假消息，禁止他發文；目前批踢踢站方仍對其封鎖。由於批踢踢站方全面封殺王浩宇，使其名不可說，因此又被稱為「PTT佛地魔」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼