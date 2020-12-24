「不要再獵巫771」王浩宇發聲：什麼時候PTT崩壞成如此

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「不要再獵巫771」王浩宇發聲：什麼時候PTT崩壞成如此

新頭殼newtalk

2020-12-24 11:56:16

▲ （圖／新頭殼）
▲ 王浩宇在臉書Po文呼籲：「不要再獵巫771。」（圖／新頭殼）
確診武漢肺炎的長榮紐西蘭籍機師違反防疫規定，傳染給「案771例」廣達集團女員工，導致台灣武漢肺炎零本土紀錄在第253天被打破。而兩人密切往來5天期間，竟在台灣北部趴趴走，引起民眾恐慌。紐籍機師扯謊隱匿造成「防疫破口」，成為「全名公敵」，而網友怒火也燒到該名廣達集團女員工，在PTT等網路社群上出現大量攻訐謾罵言論，這讓被PTT網友稱為「PTT佛地魔」的桃園市議員王浩宇痛心表示：「什麼時候，PTT崩壞成如此。」
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王浩宇在臉書Po文呼籲：「不要再獵巫771。要守住疫情，最重要的關鍵是接觸者要誠實，目前PTT這種方式羞辱主動配合疫調的確診者、挖她身分隱私、批評她小三CCR的討論，以後誰敢誠實配合疫調？」他還感慨說：「什麼時候，PTT崩壞成如此。」
對此，許多網友在王浩宇臉書留言說，「鄉民的正義？」、「仇女聖地你不知道嗎？」、「PTT就一堆噁男聚集地啊」、「真的要給她隱私，不然以後叫她怎麼面對社會」、「我也覺得PTT好像長歪了，很容易變成帶風向造謠言的地方」、「崩壞個鬼==PTT本來就長這樣 是網軍進去讓PTT泛政治化才變成你熟悉的樣子」、「雖然我認同你說的，但講到ptt崩壞，你也出了不少力就是了」。

對於王浩宇的「痛心疾呼」，PTT的網友紛紛回應：「不受歡迎人物表示PTT怎麼崩壞成這樣，嗯？」、「他還敢說這種話喔，當年他用ipobar搞得PTT雞飛狗跳是當使用者都忘了嗎」、「說個笑話，王浩宇批評ＰＴＴ」、「不是，這個人就是搞爛PTT的大元老阿」、「怎麼不去查查八卦板各路網軍？各方勢力在那帶風向造謠，可以辦的不是嗎？」、「還不是你們害的」、「佛地魔好意思說這種屁話」。

然而，被戲稱為「PTT佛地魔」的王浩宇，也曾是不少網友眼中的「PTT亂源」之一。 根據維基百科資料，2009年7月，王浩宇所屬的ipobar公司屢在批踢踢(PTT)八卦板轉貼ipobar相關新聞置入性行銷。八卦板不堪王浩宇長期鬧板，便舉辦是否禁止張貼王浩宇及ipobar訊息的票選；但三小時後，八卦板板主接到王浩宇來電，王浩宇假冒批踢踢站方要求撤除票選活動，否則將提告，讓板主覺得受到威脅並離職。

時任批踢踢新聞站長高嘉瑜指出，王浩宇長期利用批踢踢高瀏覽人次，以散播不實訊息或狂打廣告方式宣傳自己的ipobar；如王浩宇曾散布「批踢踢將商業化」的假消息，接著又不斷貼文宣傳ipobar的活動與銷售產品。批踢踢站長隨即公告「本站不歡迎ipobar及王浩宇相關人士」，認定王浩宇長期利用不同帳號散發假消息，禁止他發文；目前批踢踢站方仍對其封鎖。由於批踢踢站方全面封殺王浩宇，使其名不可說，因此又被稱為「PTT佛地魔」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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