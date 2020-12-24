今年首波寒流！全台灣「急凍時程」出爐 低溫暴跌至6°C
今年首波寒流！全台灣「急凍時程」出爐 低溫暴跌至6°C
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 07:19:47
今（24）日鋒面通過、較乾的冷空氣南下，水氣減少，天氣逐漸由溼冷轉乾冷，東半部及大台北地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢持續一些，其他地區天氣則轉趨穩定，為多雲到晴的天氣。不過，氣象專家賈新興在臉書透露，年底至明年元旦有機會達到今年第一波的寒流，並公布台灣「急凍時程」。
根據氣象局資料顯示，下周三（30日）另一鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，31日至1月2日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷；北部及東半部地區容易下雨，其他地區為多雲到晴；此冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間。賈新興表示，根據目前的資料顯示，年底至明年元旦有機會達到今年第一波的寒流，台北的低溫可能出現在12月30日至12月31日的深夜和清晨左右，最低溫約在8至10度，由於北風偏強，北部沿海及空曠地區的低溫約在6至8度；中南部因輻射冷卻效應，沿海及空曠地區低溫可能出現在12月31日至1月1日的深夜和清晨，預估最低溫約在8至10度，12月30日至1月1日溫度明顯降低，低溫持續時間可能較長。對此，氣象專家吳德榮也在專欄《三立準氣象· 老大洩天機》指出，下周三（30日）冷鋒通過、「超強」冷空氣直衝而下，當晚氣溫即降至10度以下，越晚越寒冷，下周四（31日）晨及元旦晨將創「入冬最低氣溫」紀錄。元旦白天起至3日，冷空氣將逐日減弱；氣溫逐日漸升，早晚氣溫仍很低。歐、美模式模擬的強度，31日晨及元旦晨，北台灣都會區的最低氣溫約在8、9度，其他平地最低氣溫則更可降至6度左右。（編輯：賴詠璿）