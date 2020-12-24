求職妹爽收「面試通知」！打開看完快吐血：一秒就不想去
求職妹爽收「面試通知」！打開看完快吐血：一秒就不想去
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 07:46:47
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才，投完履歷的求職者，無不希望能收到滿滿的回信。不過，近日就有網友分享，自己收到面試通知後，內容讓她「一秒就不想去面試」，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「我真的要感謝貴公司，讓我少花時間去面試，因為本人還有工作在身，看到這樣的回覆我就心安多，昨天收到這封應徵的回覆信，看完之後，我一秒就不想去了」。只見貼出的面試通資，該公司行號僅回應「12月28日下午四點面試OK？」如此簡短的一句話，讓原PO無奈表示「現在不會寫信的公司，果然也是像山一樣高，雖然不知道大家求職的時候信都怎麼寫，說不定下面有幾個慣公司會要酸，不過話先說在前面，我的信都是自己重新思考寫的，不回信，我還覺得能接受，這種態度的回信真的是讓人傻眼」。貼文一出，網友紛紛回應「對於要面試新人如此不禮貌，公司體制不會好到哪」、「同意！前兩天也去面試一家公司，招待的人一邊講電話一邊帶我進去會議室，把我晾在一旁，有夠沒禮貌」、「直接回他很不OK謝謝」、「真的！之前才剛遇到一個連名字都沒聽過的公司，然後我根本沒投就出現什麼叫我去面試也是像你這樣。」（編輯：張嘉哲）