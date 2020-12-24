巴西再次延後公布　中國疫苗試驗最終報告

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巴西再次延後公布　中國疫苗試驗最終報告

中央社

2020-12-24 09:18:47

▲外媒報導稱，由於出現嚴重不良反應，巴西已下令暫停中國科興生物技術公司的新冠疫苗臨床實驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州政府宣佈，延後當地研究所與中國北京藥廠科興（Sinovac）合作研發的新冠疫苗數據。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西聖保羅州政府今天表示，聖保羅布坦坦研究所與中國北京藥廠科興（Sinovac）合作研發的武漢肺炎疫苗CoronaVac證實已具安全性和有效性，但再次延後公布有關數據。
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布坦坦研究所（Instituto Butantan）所長柯瓦斯（Dimas Covas）指出，CoronaVac的第三階段試驗結果證實疫苗的安全性和有效性，但礙於科興與聖保羅州政府簽署的合約條款，延後公布數據。
巴西有1萬2500名志願者參與此階段試驗。研究所原定12月15日公布有關疫苗有效性的數據，之後延至23日，同時提交國家衛生監測局（ANVISA）最終報告，但今天再次推遲。

柯瓦斯指出，將在科興對研究所今天送交的試驗結果進行分析後，再將報告提交國家衛生監測局。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）說，目前獲得的數據已證明CoronaVac的有效性高於世界衛生組織（WHO）建議的至少50%，足以向國家衛生監測局申請批准使用疫苗，但州政府尊重「官僚程序」。

葛林斯坦還說，儘管延後公布數據，聖保羅州的疫苗接種活動原則上仍將按照原定計畫，從2021年1月25日開始。但一切將取決於國家衛生監測局批准使用疫苗。

聖保羅州政府在今年6月宣布中國藥廠與布坦坦研究所之間的協定，包括送交已製成的疫苗和原料，並轉讓技術讓布坦坦研究所可以在巴西生產和銷售疫苗。

聖保羅州政府目前已獲得351萬2000劑疫苗，明天將再有500萬劑運抵聖保羅，到12月底總計1080萬劑。
國家衛生監測局在11月底、12月初視察科興在中國生產疫苗的情況後，12月21日公布授予藥廠良好的製造規範認證，有效期為2年，這項證明也是CoronaVac在巴西註冊過程和申請緊急使用授權的先決條件之一。（編輯：黃自強）1091224
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