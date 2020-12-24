紐籍機師勸導仍不戴口罩　陳時中也怒了：不認同！一定罰

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紐籍機師勸導仍不戴口罩　陳時中也怒了：不認同！一定罰

記者劉雅文/台北報導

2020-12-24 09:40:59

▲衛福部長陳時中今（24）天接受電台訪問，親自解釋針對大型集會活動的防疫作為。（圖／記者葉政勳攝）
▲衛福部長陳時中接受電台訪問親自解釋政風處調查彰化縣衛生局的源由。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
時隔253天，台灣再爆本土確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（24）天上午出席廣播節目專訪，針對近日案765與案771本土案例，兩人疫調公布狀況等相關爭議做回應。
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針對長榮有發聲明，該機師在其他同事規勸後還是不戴口罩，陳時中在節目後的聯訪提到，那個場域就是必須要戴，你沒戴、勸導不聽就罰，會對機師開罰3000到15000元，另外，疫調上不配合，針對機師沒有坦承有搭大眾交通工具，陳時中也強調，會依據傳染病防治法第67條，開罰6萬到30萬。
陳時中痛批，該機師跟案771相處時間這麼長，不可能忘記，顯而易見是規避，很多東西都模糊帶過，如果不是我們有很強大的追蹤系統，甚至可能連案771都會漏掉，就會形成很大的破口，陳強調，我們對這行為非常沒辦法予以認同。

針對相關航空外站管理沒辦法落實，陳時中提到，這已經不是公司內部治理問題，會影響到社會安全，指揮中心副指揮官陳宗彥，也在昨天上午跟民航局與三大航空業者召開相關會議，針對外站管理疏漏，希望做進一步討論，但陳時中坦言，他對開會結果是不滿意的，並強調現在要加嚴才能預防問題。

有媒體追問，有沒有打算把航空人員居家檢疫等管理權，拿回指揮中心手上？陳回應：「坦白講，我們很難直接去管理這一塊，但我們會要求每一步怎麼管理，像是機艙有沒有戴口罩，會有相關錄影、外站是不是有相關督導、有人回報」，至於先前陳時中曾說，不排除考慮減班或延長居家檢疫天數，他也強調，不希望真的走到這一步，如果時間太長對空服員心理上也不穩定，對飛航也不見得是好事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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