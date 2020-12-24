紐籍機師勸導仍不戴口罩　陳時中也怒了：不認同！一定罰

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陳時中痛批，該機師跟案771相處時間這麼長，不可能忘記，顯而易見是規避，很多東西都模糊帶過，如果不是我們有很強大的追蹤系統，甚至可能連案771都會漏掉，就會形成很大的破口，陳強調，我們對這行為非常沒辦法予以認同。
針對相關航空外站管理沒辦法落實，陳時中提到，這已經不是公司內部治理問題，會影響到社會安全，指揮中心副指揮官陳宗彥，也在昨天上午跟民航局與三大航空業者召開相關會議，針對外站管理疏漏，希望做進一步討論，但陳時中坦言，他對開會結果是不滿意的，並強調現在要加嚴才能預防問題。
有媒體追問，有沒有打算把航空人員居家檢疫等管理權，拿回指揮中心手上？陳回應：「坦白講，我們很難直接去管理這一塊，但我們會要求每一步怎麼管理，像是機艙有沒有戴口罩，會有相關錄影、外站是不是有相關督導、有人回報」，至於先前陳時中曾說，不排除考慮減班或延長居家檢疫天數，他也強調，不希望真的走到這一步，如果時間太長對空服員心理上也不穩定，對飛航也不見得是好事。
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